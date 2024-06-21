Amerikan Havayolları, 3 siyah yolcuyu uçaktan indiren çalışanları açığa aldı

ABD'de üç Siyah yolcunun 'koktukları' söylenerek Amerika Havayolları uçağından indirilmesi ve yolcuların bunun üzerine 'ırk ayrımcılığı' davası açması üzerine, pek çok havayolu şirketi çalışanının görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, tam sayısı açıklanmayan Amerikan Havayolları personeli, bu olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle açığa alındı. Şirket CEO'su Robert Isom, çalışanlara yapılan bildirimde, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, şirketin müşterilerine olan bağlılığını yerine getiremediğini belirtti. Havayolu şirketinin açıklamasında, "(Olayda) dahli olanları sorumlu tutuyoruz; buna görevden alınmaları da dahil" denildi.

Danışma grubu oluşturulacak

Şirketin açıklamasına göre, bu olayın ardından ayrıca gelecekte benzer olayların yaşanmaması için 'siyah yolcularla deneyime odaklanan bir danışma grubu' da oluşturulacak. Isom da 18 Haziran'da şirket çalışanlarına gönderilen mektupta, yaşanan olay karşısında 'inanılmaz derecede hayal kırıklığı içinde olduğunu' anlattı.

Ne olmuştu?

ABD'de 'koktukları' gerekçesiyle uçaktan indirilen üç siyah yolcu, Amerikan Havayolları'na ırk ayrımcılığı davası açmıştı. Yolcular Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal, 5 Ocak'taki Arizona-New York seferiyle ilgili ortak açıklama yapmış, şirket yetkililerinin tüm siyah yolcuları indirdiğini öne sürmüştü. Açıklamada, "Amerikan Havayolları bizi siyah olduğumuz için ayırdı, bizi utandırdı ve küçük düşürdü" denilmişti.

Açıklamada, uçakta bulunan görevlinin kendilerine ve diğer beş siyah yolcuya 'beyaz bir erkek uçuş görevlisinin kimliği belirsiz bir yolcunun vücut kokusundan şikayetçi olması nedeniyle uçaktan çıkarıldıklarını' söylediği kaydedilmişti.

Açıklamada, siyah yolculara aynı istikamette başka bir uçuş ayarlanmaya çalışıldığı ancak başka bir sefer bulunamayınca tekrar yerlerine geçmelerine izin verildiği aktarılmıştı.