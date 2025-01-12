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Amerikan mağaza zinciri, 66 mağazasını kapatıyor

Amerika'da 1858 yılından beri faaliyet gösteren Macy's, 66 mağazasını kapatma kararı aldı. Perakende devi, düşük performans gösteren şubelerini kapatarak yeni mağaza yatırımlarına yönelmeyi hedefliyor. Ancak, bu strateji, hisse senedi değerlerinde beklenen artışı sağlayamadı.

Haber Merkezi
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Amerikan mağaza zinciri, 66 mağazasını kapatıyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski ve büyük perakende zincirlerinden biri olan Macy's, 1858 yılında kurulduğundan bu yana ciddi bir dönüm noktasına geldi. Mağaza sayısını 350'ye indirmeyi hedefleyen zincir, planları doğrultusunda şu ana kadar 66 mağazayı kapattı. Macy's, geçen yıl yaptığı açıklamada 2026 yılına kadar 150 mağazasını kapatacağını duyurmuştu. 

"Macy's mağazalarını kapatıyoruz"

Şirketin CEO'su Tony Spring, "Herhangi bir mağazayı kapatmanın asla kolay olmadığını" ifade ederek, şirketin stratejisini "Kaynakları odaklamak ve daha iyi ürün teklifleriyle daha iyi hizmet sunduğumuz mağazalarımıza yatırım yapmak amacıyla verimsiz Macy's mağazalarını kapatıyoruz" şeklinde açıkladı. Şirket, bu adımı atarak daha verimli mağazalarına yönelmeyi hedefliyor.

Şirketin hisseleri yüzde 15 oranında değer kaybetti

Fakat Macy's'in bu stratejisi, bir yıl önce duyurulmasının ardından beklenen etkiyi yaratmadı. Şirketin hisseleri, açıklamadan bu yana yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, şirketin değerli gayrimenkulleri üzerinde durduğunu ve bu gayrimenkullerin etkin kullanımı ile hisse senetlerinin cazip hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Macy's, Texas'taki bazı mağazalarını da bu kapsamda kapatma kararı aldı. Houston'daki Almeda Mall'da ve Plano, Southlake, Fort Worth ve Flower Mound gibi şehirlerdeki şubeler kapanacak. Bu kapanmalar, Macy's'in daha önce duyurduğu "A Bold New Chapter" stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşiyor.

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