Amerika’nın Sesi Kürtçe servisi 33 yıl sonra yayını durdurdu

Amerika’nın Sesi Kürtçe servisi, 33 yıllık yayın faaliyetine son verdi. 1992 yılında kurulan Dengê Amerika, Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde radyo yayıncılığı yapıyordu.

Voice of America (VOA) bünyesinde faaliyet gösteren Kürtçe radyo servisi, uzun yıllar boyunca Kürtlere yönelik yayınlar yaptı. Servis, bölgedeki gelişmeleri ve haberleri Kürtçe olarak aktarıyordu.

Trump VOA için kapatma kararnamesi imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, federal bütçeden finanse edilen Voice of America’nın kapatılması yönünde kararname imzalamıştı. 80 yılı aşkın süredir yayın yapan VOA hakkında alınan karar tartışma konusu olmuştu.

Beyaz Saray, kararın gerekçesi olarak VOA yönetiminin çalışanlarına Hamas konusunda belirli talimatlar vermesini göstermişti. Yönetim, “terörist” ifadesinin kullanımıyla ilgili yönergeler verildiğini belirtmişti.

Federal mahkeme kapatma kararını durdurdu

Kapatma kararına karşı açılan dava sonucunda federal mahkeme süreci durdurdu. ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, Trump yönetiminin VOA ve benzeri kuruluşları kapatma girişimini inceledi.

Federal yargıç, kararın hukuki dayanağını sorguladı ve kuruluşların faaliyetlerine devam etmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, VOA’nın 80 yıllık tarihinde ilk kez yayın yapamaz duruma geldiğini kaydetti. Yargıç, alınan kararların uluslararası medya faaliyetlerini etkilediğini belirtti.