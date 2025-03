Amerika'nın Sesi'nde çalışan gazeteciler idari izne çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bütçe ve personeli azaltma kararı sonrası Amerika'nın Sesi'nde (VOA) gazeteciler idari izne çıkarılıyor.

The Hill tarafından elde edilen iç yazışmaya göre VOA çalışanlarına, insan kaynaklarından veya "önceden" amirlerinden izin almadıkça iş yerlerine girmemeleri talimatı verildi.

VOA çalışanlarının tam maaş ve sosyal haklarla idari izne çıkarıldığı ifade edilen talimatta, çalışanların talep edilmesi durumunda "derhal basın kartlarını, belgelerini, elektronik cihazlarını ve diğer ekipmanlarını" teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.

Talimatta, çalışanların mesai saatleri içinde telefon ve e-posta yoluyla ulaşılabilir olmaları gerektiği aktarıldı.

VOA'nın Pentagon muhabiri Carla Babb, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VOA'daki neredeyse tüm tam zamanlı çalışanlar gibi ben de süresiz olarak idari izne çıkarıldım" ifadesini kullandı.

Şu an haber sunmasının yasak olduğunu belirten Babb, basın özgürlüğüne dikkati çekti.

Today I, like virtually every other full-time employee at VOA, was placed on administrative leave indefinitely. I'm not allowed to report the news to our hundreds of millions of viewers at this time. Let's hope this is temporary. A silencing of VOA will be celebrated by…