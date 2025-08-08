  1. Ekonomim
Ana trafo patladı: KKTC karanlığa büründü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinde meydana gelen patlama nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama oldu. 

Bazı bölgelere enerji verilecek

Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline sabah saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti. Arızalı kısım sistemden ayrılarak santrallerin devreye girmesiyle bazı bölgelere enerji verileceği duyuruldu. Yetkililer, KKTC geneline elektriğin tam olarak ne zaman sağlanacağı konusunda ise bilgi vermedi.

 

