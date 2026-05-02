Angela Merkel’in 65 bin Euro'luk makyaj giderleri olay çıkardı

Almanya’da eski Başbakan Angela Merkel’in son 1,5 yılda saç ve makyaj için yaklaşık 65 bin Euro harcadığının ortaya çıkması tartışmalara yol açtı.

Almanya'da Federal hükümetin, aşını sağcı parti AfD'nin soru önergesine verdiği yanıta göre 2021 yılı Aralık ayında görevi bırakan Merkel, halen 9 kişilik bir ekiple çalışıyor. 2024 Temmuz'undan 2026 Mart'ına kadar geçen 21 aylık dönemde, eski başbakanın kuaför ve makyaj hizmetleri için yapılan ödemeler olay çıkardı. Merkel'in sadece stil masrafı bile pek çok vatandaşın yıllık gelirini aşarken, eski başbakanın personel giderleri de dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Merkel ve eski Başbakan Olaf Scholz'un personel maaşları için toplam 1.4 milyon Euro ödendi. 2026'nın sadece ilk üç ayında bu rakam 408 bin Euro'yu buldu. Yıl sonu itibarıyla personel maliyetinin en az 1.6 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.

Seyahat giderleri de tartışılıyor

Eski başbakanın seyahat harcamaları da dikkat çekti. Angela Merkel, Temmuz 2024 ile Mart 2026 arasında yaptığı 9 seyahat için toplam 10 bin 558 Euro harcadı. Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirilen görüşme ile Tel Aviv’de katıldığı bir ödül töreni de bu seyahatler arasında yer alıyor. Ayrıca Merkel’in CDU’nun Düsseldorf’taki yılbaşı resepsiyonu ve Stuttgart’taki parti kongresine katılımının da vergi mükelleflerine yansıtıldığı belirtildi.

Mayıs 2025’te görevinden ayrılan ve 8 çalışanı bulunan Olaf Scholz ise yaklaşık 11 ayda gerçekleştirdiği 4 seyahat için 6 bin Euro harcadı. Scholz’un Londra Ekonomi Okulu’ndaki bir sempozyuma katılımı 3 bin 207 Euro'ya mal olurken, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin maliyeti 1647 Euro olarak kaydedildi.