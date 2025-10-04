Anket: ABD'lilerin yüzde 59'u İsrail'e olumsuz bakıyor

Pew Anket Şirketi, ABD'lilerin "İsrail ile Hamas arasındaki çatışma" hakkındaki görüşlerini araştıran bir anket gerçekleştirdi.

ABD'de halkın çoğunluğu İsrail'e tepkili

22-28 Eylül tarihleri arasında 3 bin 445 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 59'u, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu bildirdi. Bu oranın 2024 başında yüzde 51 civarında olduğuna dikkat çekildi.

Ankete katılanların yüzde 39'u "İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonlarında çok ileri gittiği" görüşünü dile getirirken, yine bu oranın 2023'te yüzde 27, 2024'te de yüzde 31 bandında bulunduğuna işaret edildi.

Aynı soruda katılımcıların yüzde 10'u İsrail'in yeterince ileri gitmediğini belirtirken, yüzde 16'sı İsrail'in doğru bir yaklaşım sergilediğini öne sürdü, yüzde 33'ü ise "emin olamadığını" dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i "çok fazla kayırdığını" düşünenlerin oranı ise yüzde 36 çıkarken, yüzde 23 bunu dengeli şekilde yaptığını, yüzde 2'si Trump'un Filistinlileri çok fazla kayırdığını savundu, yüzde 38'i ise bu konuda görüş bildirmedi.

Ankette ayrıca, ABD'nin Filistinlilere yönelik insani yardımları konusunda katılımcıların yüzde 39'u "yeterli olmadığını" belirtirken, yüzde 20'si yeterli, yüzde 9'u da "çok fazla" olarak niteledi, yüzde 35'i ise bir fikri olmadığını kaydetti.

İsrail'in insani yardımları engellemesi sonucu Gazze'de devam eden açlıkla ilgili ise katılımcıların yüzde 55'i "ciddi endişe" duyduğunu beyan ederken, yüzde 25'i "biraz", yüzde 16'sı da "hiç" endişe duymadığını belirtti.