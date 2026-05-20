Anket: Trump'a seçmen desteği dip seviyelerde

Donald Trump’ın görev performansına yönelik seçmen desteği geriledi.

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen son ankete göre Trump’ın onay oranı yüzde 35 seviyesine düştü.

Böylece destek oranı, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana görülen en düşük seviyelere yakın kaldı.

Dört gün süren ve pazartesi günü tamamlanan ankette, oran bir önceki aya göre 1 puan geriledi. Geçen ay ise Trump için yüzde 34 ile en düşük seviye kaydedilmişti.

Trump, ikinci başkanlık dönemine Ocak 2025’te yüzde 47 destek oranıyla başlamıştı.

İran gerilimi etkili oldu

Ankette seçmenin en önemli gündem maddelerinden biri ekonomik sorunlar ve yükselen yaşam maliyetleri oldu.

Araştırmada, Trump yönetiminin şubat ayında İsrail ile koordineli şekilde İran’a yönelik saldırısı sonrası küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmanın ABD’de akaryakıt fiyatlarını yükseltti.

Savaşın petrol ticaretinde yarattığı aksaklıkların ardından ülkede benzin fiyatlarının yaklaşık %50 arttı.

Bu gelişmenin özellikle yaklaşan ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde endişeleri artırdığı kaydedildi.

Cumhuriyetçi seçmende destek azalıyor

Anket sonuçları, Donald Trump’ın yalnızca bağımsız seçmenlerde değil, kendi tabanında da destek kaybetmeye başladığını ortaya koydu.

Cumhuriyetçi seçmenlerin %21’i Trump’ın performansını artık onaylamadığını belirtti. Trump’ın göreve dönüş yaptığı dönemde bu oran yalnızca %5 seviyesindeydi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yalnızca %47’si Trump’ın hayat pahalılığıyla mücadelesini başarılı bulurken, %46’sı ekonomik yönetimi yetersiz gördüğünü belirtti.

Tüm seçmenler bazında ise Trump’ın yaşam maliyetleri konusundaki onay oranı yalnızca %20 seviyesinde kaldı.