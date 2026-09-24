Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi gerilim: Yunanistan'dan boykot çağrısı

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Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir diplomatik tartışmanın gündemine geldi. Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Türkiye'nin zirveye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides'i davet etmemesine tepki gösterdi. Papastavrou, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin zirveye katılım konusunda ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'dan AB ülkelerine çağrı

Yunanistan Enerji Bakanlığının açıklamasında, Atina yönetiminin Türkiye'nin GKRY liderini zirvenin dışında bırakma kararına karşı olduğu belirtildi. Papastavrou, Ankara'nın kararını eleştirirken AB üyesi ülkelerin organizasyona ilişkin ortak bir tutum benimsemesi gerektiğini savundu. Yunanistan'ın önerisi, AB ülkelerinin dayanışma amacıyla COP31'e katılımı askıya alması yönünde oldu. Atina'nın yaklaşımı, "Ya tüm üye devletler COP31'e katılır ya da hiçbiri katılmaz" şeklinde ifade edildi.

Tartışmanın odağında GKRY var

Atina'nın çağrısının temelinde, GKRY lideri Nikos Christodoulides'in COP31'e davet edilmemesi bulunuyor. Yunanistan yönetimi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye ilişkin AB ülkelerinin ortak bir tavır sergilemesini talep ediyor.

COP31 Antalya'da gerçekleştirilecek

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı olarak düzenleniyor. Zirvenin Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılması, müzakere başkanlığının ise Avustralya tarafından yürütülmesi planlanıyor. Organizasyonda 190'dan fazla ülkeden devlet başkanları, delegeler ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Zirvenin ana gündeminde küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, emisyonların azaltılması ve gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanı gibi başlıklar bulunuyor.