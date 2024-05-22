Antarktika'da devasa buzdağı koptu: Malta Cumhuriyeti'nden daha büyük!

Antarktika'da İngiltere'ye ait Halley araştırma istasyonuna ev sahipliği yapan bölgeden son üç yılda üçüncü bir büyük buzdağı daha koptu.

Yaklaşık 380 kilometre karelik buzdağı, İngiltere açıklarındaki Isle of Wight büyüklüğünde, Akdeniz'deki 316 kilometrekarelik Malta adasından daha büyük.

Halley araştırma istasyonu, son derece dinamik bir aşamadan geçen Brunt Buz Sahanlığı'nın üzerinde yer alıyor.

Sahanlıktan 2021'de yaklaşık Paris büyüklüğüne bin 300 kilometrekarelik A74 adı verilen buzdağı kopmuş, bunu 2023 yılında yaklaşık Londra büyüklüğündeki bin 500 kilometrekarelik A81 adlı bir başka buzdağı izlemişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre son kopan buzdağının kökeni 31 Ekim 2016'da sahanlıkta keşfedilen büyük bir çatlağa dayanıyor. Tahmin edilebileceği üzere bu çatlağa "Cadılar Bayramı Çatlağı" adı verilmişti.

Kopmadan nasıl haberdar olundu?

Araştırma istasyonunu yöneten İngiliz Antarktika Araştırması (BAS), buzdağı üzerine yerleştirilen iki GPS aleti sayesinde kopuştan haberdar oldu.

BBC'nin bildirdiğine göre GPS verileri uydu görüntüleriyle doğrulandı, buzdağının her tarafı deniz suyu ile çevrili olduğu görüldü.

BAS, buzul kopuşlarıyla ilgili endişeler nedeniyle 2017 yılında istasyonu kayaklar üzerinde başka bir noktaya taşımış, uzun kış aylarında da istasyonu boşaltmaya başlamıştı. İstasyondaki son personel şubat ayında bölgeyi terk etmişti.

Brunt Buz Sahanlığı'ndan son üç yılda bu kadar çok buz kaybı yaşanması, sahanlığın denize doğru hareketindeki ivmeyi hızlandırdı.

Tarihsel olarak, yılda 400-800 metre hızla ilerleyen sahanlık, şu anda yılda yaklaşık bin 300 metre hızla hareket ediyor.

1956'dan beri bir İngiliz bilim üssüne ev sahipliği yapan Brunt Buz Sahanlığı, İngiltere'nin kıtadaki iki ana bilim üssünden biri.