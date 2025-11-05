Antarktika’da tehlike büyüyor: Hektoria Buzulu iki ayda sekiz kilometre geri çekildi
Colorado Boulder Üniversitesi öncülüğündeki araştırma, Antarktika Yarımadası’nda endişe verici bir değişimi ortaya koydu. Bilim insanlarına göre Hektoria Buzulu, sadece iki ayda 8 kilometreden fazla geri çekilerek yakın tarihin en hızlı buzul erimesine sahne oldu.
Araştırmacılar, Antarktika'daki Hektoria Buzulu'nun Kasım ve Aralık 2022'de 8 kilometreden fazla geri çekildiğini ve bunun yakın tarihte kaydedilen en hızlı buzul gerilemesi olduğunu tespit etti.
ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmada, Antarktika Yarımadası'ndaki Hektoria Buzulu'na yönelik jeofizik veriler ve uydu görüntüleri incelendi.
Araştırmacılar, Kasım ve Aralık 2022'deki 2 aylık erime oranının, buzulun 8 kilometreden fazla geri çekilmesine neden olduğunu saptadı.
Bunun yakın tarihte görülen en hızlı gerileme olduğunu kaydeden araştırmacılar, buzuldaki kopmaların suyun alttan baskısını artırması nedeniyle gerçekleştiğini belirledi.
Araştırmacılar, Antarktika'daki diğer buzulların da benzer bir süreçten geçebileceği uyarısında bulunarak, buzul tabakalarının incelenmesinin önemine dikkati çekti.
Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlandı.