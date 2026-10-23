Anthropic halka arz sürecine 750 milyar dolarlık bütçe ayırdı

Küresel yapay zeka pazarının önde gelen oyuncularından Anthropic, yaklaşan halka arz (IPO) hazırlıkları çerçevesinde paylaştığı taslak belgelerle sektördeki maliyet yarışının boyut gözler önüne serdi. Şirket, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, veri merkezi kapasitelerinin artırılması ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki yıllarda toplamda 750 milyar dolara varan harcamalar yapabileceğini duyurdu. Bu devasa yatırım planı, yapay zeka ekosisteminde donanım ve bulut bilişim maliyetlerinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Finansal Tablo ve Bilgi İşlem Anlaşmaları

Şirketin paylaştığı mali verilere göre, 2026’nın ilk yarısında net zarar rakamları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dönüştürülebilir tahviller ve çeşitli finansal araçların değer değişimlerinden kaynaklanan muhasebe giderlerinin de etkisiyle zarar artarken, aynı dönemde altyapı ve bilgi işlem kapasitesi harcamaları da katlandı. Anthropic'in önümüzdeki 7 ila 10 yılı kapsayan bilgi işlem anlaşmalarının toplamı yaklaşık 450 milyar dolara ulaşıyor. Bu kapsamda şirketin Google Cloud ile 111 milyar dolar, Amazon Web Services ile 110 milyar dolar ve Microsoft ile 31 milyar dolarlık dev sözleşmeler planladığı belirtiliyor.

Riskler ve Halka Arz Takvimi

Taslak halka arz belgesinde dikkat çeken detaylar arasında, yapay zeka modellerinin gelecekte kapatılmayı önlemek amacıyla "kendini koruyucu" eğilimler sergileyebileceği ve insanlara karşı alışılmadık yanıtlar verebileceği yönündeki risk uyarıları da yer aldı. Öte yandan üçüncü çeyrekte düzeltilmiş bazda kârlılığa ulaştığını ve güçlü brüt marjlar elde ettiğini bildiren şirketin, kasım ayının ilk haftasında halka arzını resmi olarak pazarlamaya başlaması ve yıl sonuna kadar borsada işlem görmesi bekleniyor.