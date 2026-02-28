AP: ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil oldu

AP'ye konuşan ve operasyondan haberdar olan Amerikalı yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığını belirtti.

The New York Times'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

ABD'li yetkililer, ayrıca İran'a bugün başlayan saldırıların geçen haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarından çok daha kapsamlı olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

İsmi verilmeyen ABD'li yetkili ise Orta Doğu'daki üslerde konuşlanmış saldırı uçakları ve bir veya daha fazla uçak gemisi tarafından onlarca ABD saldırısının düzenlendiğini iddia etti.

İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptıkları açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük saldırılar olmadığını" öne sürdü.

Başka bir yetkili de saldırıların askeri hedeflere odaklandığını ve amacının İran'dan kaynaklanan "askeri tehdidi" önlemek ve ABD güçlerini korumak olduğunu söyledi.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuştu.