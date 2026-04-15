AP: ABD ve İran ateşkesin uzatılması için prensipte anlaştı

ABD ile İran arasında kırılgan ateşkesin uzatılması için yürütülen temaslarda ilerleme sağlandı. Bölgesel kaynaklara göre taraflar, 22 Nisan’da sona erecek ateşkesi uzatma konusunda prensipte mutabakata vardı; hedef, doğrudan müzakereleri yeniden başlatarak diplomatik sürece alan açmak.

Abluka ve tehditler süreci zorluyor

CNBC-e'nin Associated Press’e konuşan yetkililerden derlediği habere göre ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası ve Tahran’dan gelen yeni tehditlerin, henüz bir haftalık olan ateşkesi riske attığını belirtti. Buna rağmen arabulucuların temasları sürüyor.

Masadaki üç kritik başlık

Arabulucular, tarafları uzlaştırmak için üç temel konuda çözüm arıyor:

• İran’ın nükleer programı

• Hürmüz Boğazı’nın durumu

• Savaş zararlarına yönelik tazminat

Bu başlıklar, geçtiğimiz hafta sonu doğrudan görüşmelerin çökmesine neden olan ana anlaşmazlık noktaları olarak öne çıkıyor.

Trump ve Guterres’ten müzakere sinyali

ABD Başkanı Donald Trump ve BM Genel Sekreteri António Guterres, önümüzdeki günlerde yeni bir müzakere turunun başlayabileceğini ifade etti.

Ağır bilanço

Çatışmaların insani maliyeti ise dikkat çekiyor. Açıklanan son verilere göre:

İran’da en az 3 bin kişi, Lübnan’da iki bin 100'den fazla kişi, İsrail’de 23 kişi, Körfez ülkelerinde onlarca kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 13 ABD askeri de çatışmalarda yaşamını yitirdi.