AP milletvekili Kaili, evinde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu



Belçika Federal Savcılığı'nın, Katar'ın ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) rüşvet dağıttığı iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 1,5 milyon euro nakit paraya el konulduğu açıklandı.

AB ülkelerinde yayın yapan gazetelere göre, eski AP üyesi İtalyan politikacı Pier Antonio Panzeri’nin evinde yaklaşık 600 bin Euro nakit para ele geçirildi. Daha sonra da Kaili’nin babası 600 bin Euro nakit parayla Brüksel’deki bir otelden çıkarken yakalandı. Belçika medyasına göre polis, Kaili’yi de lüks bir çanta içinde 150 bin Euro nakit para ve değerli eşyalar ile gözaltına aldı. Eva Kaili'nin eşi Francesco Giorgi'nin evinde bulunanlarla birlikte, operasyonlarda 1,5 milyon Euro'dan fazla nakit paraya el kondu.

"Paraların cevabı eşinde"

Rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı, basına yansıyan fotoğraflardaki paraların sadece bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu belirterek, bu durumdan eşinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye konuşan avukat Mihalis Dimitrakopulos, "Kaili'nin evinde bulunan paraların Kaili ile hiçbir ilgisi yoktur. Evinde eşi de vardı. Eşi, o paraların kime ait olduğuna ilişkin cevapları verecek tek kişidir" diye konuştu.

Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin yanındaki bir valizde para bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu aktaran Dimitrakopulos, bu paraların kendisine Kaili'nin aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi tarafından verildiğini öne sürdü. Dimitrakopulos, "Katar'ın Kaili'ye rüşvet vermek için hiçbir sebebi yoktu" dedi. Kaili'nin Katar'ı ziyaretinin AP Başkanı Roberta Metsola'nın bilgisi ve yönlendirmeleri dahilinde olduğunu savunan Dimitrakopulos, Kaili'nin Katar çıkarları için özel bir hizmeti olmadığını ileri sürdü.

Kaili'nin görevine son verildi

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırılmıştı. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen yürürlüğe girmişti.

Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü Direktörü Michiel van Hulten ise AP ile ilgili rüşvet iddialarını, "benzeri görülmemiş büyüklükte bir olay" diye değerlendirdi. Hulten, Hollanda'da yayın yapan RTL News kanalına yaptığı açıklamada, "Bu, lobi ve çalışanların dürüstlüğüyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'nda geçerli olan kuralların gerçekten yeterli olmadığını gösteriyor" dedi.

AP Sosyal Demokrat Grubu Üyesi Muhammed Chahim de, rüşvet iddialarını, "korkunç bir haber” diye değerlendirerek, şunları söyledi: “Son derece kızgınım ve hayal kırıklığına uğradım. Kaili ile Katar da dahil olmak üzere karmaşık konularda elbette fikir ayrılıklarımız oldu ama bunun temelinde yolsuzluğun yattığını gerçekten beklemiyorduk.”

Belçikalı parlamenterin üyeliği askıya alındı

Öte yandan AP'de Sosyal Demokrat Grubu, Eva Kaili’nin yanı sıra, rüşvet soruşturması kapsamında evi aranan Belçikalı parlamenter Marc Tarabella’nın üyeliğini de askıya aldı. Grup Başkanı Iratxe Garcia Perez, soruşturma sonrası Tarabella’nın yeniden gruba alınıp alınmayacağına karar verileceğini söyledi. Belçika'nın Fransızca konuşan Valon bölgesindeki Sosyalist Parti (PS) de, soruşturma sona erene kadar Tarabella'nın üyeliğini askıya aldı. Avrupa Parlamentosu’nda 2004 yılından bu yana milletvekili olan Tarabella, Arap ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu komisyonun başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Belçika Federal Savcılığı'nın emriyle Pazar günü, Roberta Metsola’nın gözetiminde, Tarabella’nın Liege kentindeki evinde arama yapılmıştı. Tarabella gözaltına alınmamış ancak bilgisayar ve telefonuna el konmuştu.

Katar iddiaları reddetmişti

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve gözaltına alınan diğer kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Katar ise iddiaları reddetmişti.​​​​​​​ Katar'ın Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğu ifade edilmişti.