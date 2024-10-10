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AP Milletvekillerini taşıyan trende patlama

Fransa'nın Strazburg kentinden Brüksel'e dönen Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı ve milletvekilleri Paris'e sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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AP Milletvekillerini taşıyan trende patlama
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Tren yolu şirketi Eurostar'dan alınan bilgiye göre, Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde kısa süre sonra teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Bazı milletvekilleri olay nedeniyle sosyal medyada öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu ayda bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti.

Daha önce de milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti. Bu durum sosyal medyada şakalara neden olmuştu.

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