AP üyesi Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı gözden geçirmek yerine derhal iptal etmeli

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçireceğini duyurmasını "iki yüzlü" karar olarak niteleyerek, Tel Aviv yönetimiyle olan tüm ortaklığın derhal iptal edilmesi ve bu ülkeye karşı silah ambargosu uygulanması gerektiğini söyledi.

AP'de Gazze'deki soykırıma karşı ses yükselten en etkili milletvekillerinden Botenga, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme kararıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Botenga, "Bence bu karar halkın çok fazla baskısının sonucu. Brüksel'deki, Lahey'deki gösterileri gördünüz. Bunların Avrupa liderleri üzerinde açıkça bir etkisi var." dedi.

"Karar oldukça geç alındı"

Kararın oldukça geç alındığını vurgulayan Botenga, "20 ay önce alınmış olsaydı, İsrail'e bugün yaptıklarını yapmaması için baskı yapılmış olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Botenga, Ortaklık Anlaşması'nın ikinci maddesinde öngörülen uluslararası hukuka uyma şartı gereğince gözden geçirileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu iki yüzlü bir karar çünkü İsrail'in potansiyel olarak insan haklarını ihlal edip etmediğini araştıracaklarını söylüyorlar. Sanırım bugün herkes, her uluslararası uzman, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiği konusunda hemfikir. Bu yüzden şimdi bu Ortaklık Anlaşması'nı araştıracağımızın söylenmesi iki yüzlülük."

"Anlaşma incelenmemeli, derhal askıya alınmalı ve iptal edilmeli"

"Anlaşma incelenmemeli, derhal askıya alınmalı ve iptal edilmeli." diyen Botenga, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya gözlerimizin önünde bir soykırımın gerçekleştiğini gördü ancak AB'nin İsrail'in savaş suçlarına karşı harekete geçmeyi düşünmesi 20 ay sürdü. İsrail hala Avrupa'dan silah ve kamu fonları alıyor. AB'nin soykırım ve etnik temizlikle tam bir suç ortaklığı içinde olması çok çirkin."

Belçikalı Milletvekili ayrıca İsrail'e karşı tam bir silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Brüksel'de dün yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor.

Anlaşmanın ikinci maddesi ise ortaklığı, "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartına bağlıyor.