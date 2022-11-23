AP'den Ukrayna için "Umut Jeneratörleri" girişimi

AP Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'da yaşanan elektrik kesintilerine karşı 200'den fazla şehrin üyesi olduğu Eurocities ağı ile "Umut Jeneratörleri" adlı girişim başlattıklarını duyurdu.



Metsola, "Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği insani, askeri ve mali alanlarda Ukrayna ile dikkate değer bir dayanışma göstermiştir. Artık kışı atlatmak için somut desteğe ihtiyaçları var. Avrupa'daki tüm şehirleri, kasabaları ve bölgeleri, Umut Jeneratörleri kampanyasına katılmaya çağırıyorum. Birlikte gerçek bir fark oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Kış kapıda, elektrik ve gaz yok"

Eurocities Başkanı, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise, "Savaşın başlangıcından bu yana Eurocities, Ukrayna'yı desteklemek için bir araya geldi. 19 Ağustos'ta Kiev'de Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için bir mutabakat zaptı imzaladık. Şimdi ortak kuruluşlarımızın yanı sıra 200'den fazla büyük şehirle koordinasyon sağlayacağız ve AP Başkanı Metsola ile birlikte Ukrayna halkına doğrudan yardım sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.



Nardella, "Gelecek hafta Viyana'da düzenleyeceğimiz yıllık Eurocities İşbirliği Platformumuzda, 80'den fazla şehre girişimimizi ayrıntılı olarak sunacağız. Belediye Başkanları olarak ben ve meslektaşlarım yerel hizmetlerin önemini biliyoruz. Jeneratörler ve trafolar bağışlayarak Ukrayna şehirlerinin günlük yaşamlarını mümkün olan en iyi şekilde yönetebilmelerini sağlamaya yardımcı olabiliriz. Hemen harekete geçmeliyiz. Kış kapıda, elektrik ve gaz yok, kaybedecek zamanımız da yok" dedi.



Basın toplantısında video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, "Avrupalıların, Avrupa Parlamentosu ve Eurocities gibi kurumların bugün Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yanında yer almasından gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Eurocities, Avrupa'daki şehirlerin kültür, ekonomi gibi alanlarda bir araya gelmesini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı, şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi hedefliyor.