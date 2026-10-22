APEC Maliye Bakanları Toplantısı somut kararlarla tamamlandı

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Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 33. APEC Maliye Bakanları Toplantısı'nda dijital altyapı finansmanı ve sürdürülebilir büyüme kararları kabul edilirken, çok taraflı iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısı yapıldı. Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın başkanlık ettiği iki günlük zirvede, küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin yanı sıra hane halkını destekleyen mali politikalar, dijital altyapının finansmanı ve finansal hizmetlere erişimin artırılması masaya yatırıldı.

Ortak Bildiriler ve Yayımlanan Raporlar

Görüşmelerin ardından "2026 APEC Maliye Bakanları Ortak Bildirisi" ile "Asya-Pasifik Bölgesi Dijital Altyapı Finansmanı Politika Bildirisi" resmen kabul edildi. Ayrıca ekonomik büyümenin sürdürülmesine ve finansal fırsatların genişletilmesine yönelik kapsamlı raporlar yayımlandı. Üye ekonomiler, bölgedeki genç finans uzmanlarının mesleki gelişimini desteklemek amacıyla bilgi paylaşımını artırma konusunda uzlaşma sağladı.

Çin'in Bölgesel İş Birliği ve Kalkınma Vurgusu

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, APEC platformunun makroekonomik politika koordinasyonu ve bölgesel ekonomik entegrasyon açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Üye ülkelere çok taraflılığı savunma çağrısı yapan Lan, Çin ekonomisinin yenilikçilik ve nitelikli büyüme ekseninde iç talebi artırmaya, yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemeye ve yüksek standartlı dışa açılma politikasını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.