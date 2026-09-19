Apollo’nun eski yöneticisinden itiraf: Gizli belgeleri rakip şirket için kullanmış

Global yatırım devi Apollo Global Management’ın eski üst düzey isimlerinden Imran Siddiqui, şirketin hayat sigortası ve emeklilik sigortası kolu olan Athene Holding’e ait gizli belgeleri rakip bir girişim başlatırken uygunsuz şekilde kullandığını Bermuda mahkemesinde resmen beyan etti. Yargılama öncesinde varılan uzlaşma çerçevesinde Siddiqui, vekâlet yükümlülüklerini ihlal ettiğini doğruladı.

Ortak açıklamayla gelen ihlal kabulü

Athene ve Siddiqui tarafından yapılan ortak açıklamada, eski yöneticinin yeni şirket kurma aşamasında edindiği ve gönderdiği bazı dokümanların gizlilik kurallarını ihlal ettiğini sonradan kabul ettiği belirtildi. Taraflar, finans dünyasında uzun süredir takip edilen davanın gizli tutulan finansal şartlar dahilinde uzlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Ortaklıkla başlayan süreç uzlaşmazlıkla bitti

Eski Goldman Sachs yatırım bankacısı olan Siddiqui, 2008 yılında Apollo bünyesine katılmış ve şirketin kurucu ortağı Marc Rowan ile birlikte emeklilik sigortası ve özel kredi faaliyetlerinin büyütülmesinde kilit rol oynamıştı. Ancak ilerleyen süreçte Athene’nin geleceğine ilişkin yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Siddiqui 2017’de gruptan ayrılarak Caldera Holdings adıyla yeni bir yatırım şirketi kurdu.

Geçmişteki tahkim kararları ve tazminatlar

İki taraf arasındaki anlaşmazlık daha önce New York’taki tahkim süreçlerine de yansımıştı. 2019 yılındaki tahkim kararında, Apollo çalışanı Ming Dang’ın henüz şirketteyken Siddiqui’nin girişimine mesai harcadığı tespit edilmiş, Dang’ın 1 milyon dolar tazminat ödemesine ve fon paylarından vazgeçmesine hükmedilmişti. Siddiqui ise 150 bin dolar cezai tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Dev varlık yönetiminde davanın yankıları

Apollo, 2025 yılı eylül ayında Siddiqui ile hareket eden diğer eski Athene yöneticileriyle de New York’ta uzlaşmaya varmıştı. Günümüzde 75 milyar dolar piyasa değerine sahip olan ve 800 milyar dolardan fazla varlığı yöneten Apollo pazar liderliğini sürdürürken, Siddiqui ise halen Sixth Street Partners bünyesindeki Talcott Financial Group’un icra kurulu başkanı (CEO) olarak görevine devam ediyor.