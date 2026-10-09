Apple hisseleri düştü: iPhone 18 Pro siparişlerinde kesinti iddiası

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ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın yeni nesil üst segment telefonlarının üretim planında değişikliğe gittiği bildirildi. Nikkei Asia’nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, eylül ayının başından itibaren tedarik zincirindeki planlamasını yeniden değerlendirdi. Ekim ayı için tedarikçilere iletilen parça siparişlerinin başlangıçta öngörülen miktarın en az yüzde 15 altına çekildiği ileri sürüldü. İddianın ardından Apple hisseleri, cuma günü piyasa açılışı öncesinde yaklaşık yüzde 1,6 geriledi.

Reuters, söz konusu haberi bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtirken Apple’dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Yeni iPhone modellerinin fiyatları yükseldi

iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatının 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatının ise 1.299 dolar olduğu bildirildi. Her iki modelin başlangıç fiyatı da önceki nesle kıyasla 100 dolar arttı.

Fiyat artışında etkili olan unsurlardan biri, bellek çiplerinin maliyetindeki yükseliş olarak gösteriliyor. Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırımların artması, yüksek performanslı bellek bileşenlerine olan talebi artırırken tedarik maliyetleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Bu maliyet artışları, akıllı telefonların yanı sıra bilgisayar sektörünü de etkiliyor. Apple daha önce iPad ve MacBook ürünlerinin fiyatlarını artırmış, bellek ve depolama bileşenlerindeki maliyetleri gündeme getirmişti.

Lansman takvimindeki değişiklik de gündemde

iPhone 18 Pro modellerine yönelik siparişlerdeki olası azalmanın yalnızca fiyat artışından kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. Nikkei Asia’nın haberinde, Apple’ın ürün lansman takviminde yaptığı değişikliklerin de etkili olabileceğine işaret ediliyor. Şirketin yeni Pro modellerini katlanabilir iPhone Duo ile birlikte tanıttığı, standart iPhone 18 modelini ise daha ileri bir tarihte piyasaya sunmayı planladığı aktarılıyor. Bu farklı takvimin tüketicilerin satın alma tercihlerini nasıl etkilediği henüz netlik kazanmış değil.

Apple hisselerinde gerileme

Siparişlerin azaltıldığı yönündeki haberin ardından Apple hisseleri piyasa açılışı öncesinde yaklaşık yüzde 1,6 değer kaybetti. Buna karşın şirket hisseleri, eylül ayındaki ürün tanıtımından bu yana yaklaşık yüzde 8 yükselmişti.

Morgan Stanley analistleri ekim ayının başında yayımladıkları değerlendirmede, yeni modellerin tanıtılmasının ardından tedarik zincirinde önemli bir değişiklik gözlemlemediklerini belirtmişti. Analistler, Apple’ın 2027 ve 2028 mali yıllarına yönelik hisse başına kazanç tahminlerini büyük ölçüde korurken hedef fiyatlarını 360 dolardan 355 dolara düşürmüştü.

Tedarik siparişlerinde kesinti yapıldığı yönündeki iddiaların önümüzdeki aylarda nasıl bir tabloya dönüşeceği ve satışlara ne ölçüde yansıyacağı ise henüz bilinmiyor.