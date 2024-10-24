Apple ve Goldman Sachs’a kart kullanıcılarını yanılttıkları için 89 milyon dolar ceza kesildi

ABD'deki Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Apple ve Goldman Sachs’a Apple Card hizmetleriyle ilgili hatalar nedeniyle ciddi cezalar kesti. CFPB, Apple Card kullanıcılarının yüz binlercesinin müşteri hizmetleri sorunları ve yanlış bilgilendirmelerden etkilendiğini söyledi. Apple’ın müşteri şikayetlerini Goldman Sachs’a iletmediği, ilettiğinde ise bankanın yasal düzenlemelere uygun hareket etmediği belirtildi.

Kullanıcılar beklenmedik borçlarla karşı karşıya kalıyor

Apple ve Goldman Sachs'ın, Apple Card kullanarak yapılan alışverişlerde faizsiz ödeme planı sunulacağı vaadiyle kullanıcıları yanılttığı, bu yüzden birçok kişinin beklenmedik borçlarla karşı karşıya kaldığı açıklandı.

Goldman Sachs’a 19,8 milyon dolar tazminat ve 45 milyon dolar para cezası, Apple’a ise 25 milyon dolar para cezası kesildi. Apple suçlamaları kabul etmemekle birlikte anlaşmaya varıldığını duyurdu. CFPB, ayrıca Goldman Sachs’ın tüketici kredi kartı hizmetlerini yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece yasakladığını açıkladı.