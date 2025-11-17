Apple'da 14 yıllık Tim Cook devri sona eriyor: Yerini kim alacak?

Apple, CEO Tim Cook’un gelecek yıl görevi bırakmasına hazırlık kapsamında halefiyet planlamasını hızlandırıyor.

Teknoloji devinin yönetim kurulu ile üst düzey yöneticilerinin, Cook’un 14 yılı aşkın süredir sürdürdüğü görevi devretmesine yönelik çalışmaları son haftalarda yoğunlaştırdığı, konuya yakın kaynaklar gelişmeyi Financial Times’a doğruladı.

Oksijen'in Financial Times'in kaynaklarından derlediği habere göre Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus, CEO koltuğu için öne çıkan isim konumunda.

Ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Şirket çevreleri, uzun süredir planlanan geçiş sürecinin Apple'ın mevcut finansal performansıyla bağlantılı olmadığını, yıl sonu iPhone satışlarının oldukça güçlü geçmesinin beklendiğini vurguluyor. Apple konuya ilişkin yorum yapmadı.

Duyuru için olası tarih

Şirketin, kritik yılbaşı dönemini kapsayan sonuçlarını açıklayacağı ocak ayındaki bilanço duyurusundan önce yeni CEO’yu ilan etmesi beklenmiyor.

Kaynaklar, yılın erken döneminde yapılacak bir açıklamanın, yeni yönetim ekibine haziran ayındaki geliştirici konferansı ve eylül ayındaki iPhone lansmanı öncesi sürece uyum sağlama fırsatı vereceğini belirtiyor.

Yine de duyurunun zamanlamasında değişiklik ihtimali de masada.

Cook’un liderliği ve Apple’ın yükselişi

Geçtiğimiz ay 65 yaşına giren Tim Cook, 2011’de Steve Jobs’un ölümünden kısa süre önce görevi devralmıştı. Cook’un liderliğinde Apple’ın piyasa değeri 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara yükseldi.

Apple hisseleri son dönemde tarihi zirvelere yaklaşsa da, yüzde 12’lik yıllık artış Alphabet, Nvidia ve Microsoft gibi yapay zeka beklentileriyle değer kazanan rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Üst yönetimde hareketlilik

Bu yıl Apple yönetiminde dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Cook’un uzun yıllar birlikte çalıştığı CFO Luca Maestri yıl başında görevinden çekildi.

CEO’nun yakın isimlerinden COO Jeff Williams ise temmuz ayında ayrılacağını açıkladı.

Yeni dönemde donanım kökenli bir lider ihtimali

Ternus’un atanması durumunda, Apple yeni bir ürün kategorisine girmekte zorlandığı ve yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığı bir dönemde yeniden donanım kökenli bir CEO tarafından yönetilmiş olacak.

Tim Cook daha önce halefinin şirket içinden seçilmesini tercih ettiğini vurgulamış ve Apple’ın “çok detaylı bir halefiyet planı” olduğunu söylemişti.

Tim Cook, Kasım 2023'de Dua Lipa'nın podcastinde ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Neyi hayal edersem edeyim, Apple’sız bir hayat düşünemiyorum. Daha bir süre buradayım."