Apple’da 15 yıllık dönem sona erdi: Tim Cook koltuğunu John Ternus’a bıraktı

Apple’da uzun süredir beklenen yönetim değişimi gerçekleşti. Tim Cook, 15 yılı aşkın süren CEO’luk görevinin ardından şirketin yönetimini John Ternus’a bıraktı. Cook’un CEO olarak görev yaptığı dönem, Apple’ın küresel ölçekte büyümesinde önemli bir süreç olarak öne çıktı. Ternus ise şirket içerisinde uzun yıllardır görev yapan bir yönetici olarak yeni dönemin başına geçti.

Tim Cook şirketten ayrılmıyor

CEO görevini bırakan Cook, Apple ile bağını sürdürecek. Şirketin yeni oluşturulan icra kurulu başkanlığı görevini üstlenecek olan Cook, özellikle şirketin politika yapıcılarla ilişkilerinde rol oynamaya devam edecek. Cook’un görev değişimi, Apple’ın yönetiminde tamamen yeni bir kadroya geçişten ziyade, deneyimli bir ismin farklı bir konumda şirkete katkı sağlamaya devam ettiği bir süreç olarak şekillendi.

Apple’ın yeni CEO’su John Ternus

Cook’un yerine geçen John Ternus, Apple’da yaklaşık 25 yıldır görev yapıyor. Şirkete 2001 yılında katılan Ternus, son olarak donanım mühendisliğinden sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Ternus, Apple’ın önemli donanım ürünlerinin geliştirilmesinde rol aldı. iPad, AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerin yanı sıra şirketin donanım alanındaki çeşitli çalışmalarında görev üstlendi.

Yeni CEO’nun önündeki en büyük sınav: Yapay zekâ

Ternus, görevi Apple’ın yapay zekâ alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerin arttığı bir dönemde devralıyor.

Apple’ın yapay zekâ stratejisinin güçlendirilmesi, yeni CEO’nun önündeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Ternus’un mühendislik geçmişi ve uzun süredir Apple bünyesinde bulunması, şirketin teknoloji ve ürün odaklı stratejisinin devam edeceğine ilişkin beklentileri de beraberinde getiriyor.

Cook döneminde Apple nasıl değişti?

Tim Cook, 2011 yılında Steve Jobs’un ardından Apple’ın CEO’luğunu üstlendi. Görev süresi boyunca şirketin tedarik zincirinin güçlendirilmesi, hizmetler bölümünün büyütülmesi ve ürün ekosisteminin genişletilmesi öne çıkan başlıklar oldu. Cook döneminde Apple’ın şirket değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4,5 trilyon doların üzerine çıktı. Yıllık satışlar da 108 milyar dolardan 416 milyar dolar seviyesine yükseldi. R Reuters

Yeni ürünler ve yeni strateji dönemi

John Ternus’un göreve başlaması, Apple’ın ürün ve teknoloji stratejisi açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Yeni CEO’nun önündeki başlıklar arasında yapay zekâdaki rekabetin yanı sıra yeni ürünlerin geliştirilmesi, şirketin küresel üretim yapısının yönetilmesi ve Apple’ın büyüme ivmesinin korunması bulunuyor.

Apple’da ikinci büyük CEO değişimi

Cook’un görevi bırakması, Apple tarihinde 21. yüzyıldaki yalnızca ikinci CEO değişimi oldu. Böylece Steve Jobs’un ardından şirketi 15 yılı aşkın süre yöneten Cook dönemi sona ererken, Apple’ın yönetiminde donanım mühendisliği kökenli John Ternus dönemi başladı.