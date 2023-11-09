Apple'ın kurucularından Wozniak hastaneye kaldırıldı

CNN'e konuşan Dünya İş Forumu'ndan bir kaynağa göre; 73 yaşındaki Wozniak, etkinliğe katılmadan dakikalar önce bayıldı ve yerel saatle öğleden sonra 3'te hastaneye kaldırıldı.

TMZ'nin haberine göre ise Wozniak, vertigodan mustarip. Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklar, TMZ'ye yaptıkları açıklamada Woz'un çarşamba günü Dünya İş Forumu'nda bir konuşma yaptığını ve ardından eşine "kendini garip hissettiğini" söylediğini aktardı.

Eşinin ısrarı üzerine hastaneye giden Wozniak'a testler yapıldığı belirtildi. TMZ'nin haberine göre; Wozniak'ın ekibinden birkaç kişi, neler olduğunu ilk elden görmek ve gerekirse daha ileri tedavi için onu ABD'ye geri götürmek üzere özel bir jetle ABD'den Mexico City'ye uçuyor.

Jobs'la birlikte Apple'ı kurdu

Wozniak, Steve Jobs ile birlikte çalışarak şirketi kuran ve büyüten ilk Apple bilgisayarlarının arkasındaki teknoloji dehası olarak biliniyor.

Wozniak ya da Silikon Vadisi çevrelerinde bilinen adıyla "Woz", kişisel bilgi işlemde devrim yaratan ve Apple'ı pazar lideri haline getiren Apple I ve Apple II bilgisayarlarını tasarladı.

Wozniak bu sistemlerin arkasındaki teknik mühendisti, Jobs ise vizyoner ve pazarlama uzmanı olarak görev yaptı. İkili, bugün dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ı 1976 yılında Jobs'ın Californiya'daki garajında birlikte kurdu.