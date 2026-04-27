Apple’ın yeni CEO’su işleri nasıl değiştirebilir?

Apple, uzun süredir şirketin başında bulunan CEO Tim Cook’un görevinden ayrılacağını ve yerine şirket içinden bir isim olan John Ternus’un atanacağını duyurdu. Açıklamaya göre Cook, görevini devrettikten sonra yönetim kurulu başkanı olarak şirkette kalacak ve özellikle küresel politika yapıcılarla ilişkileri yürütmeye odaklanacak.

Yeni CEO’nun Eylül ayında görevi devralması beklenirken, bu değişim Apple’ın stratejik yönelimine ilişkin önemli soruları da beraberinde getirdi.

Cook dönemi: Büyüme ve küresel etki

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre Tim Cook, 2011 yılında Steve Jobs’tan devraldığı görev süresince Apple’ın piyasa değerini 20 kattan fazla artırarak şirket tarihinin en istikrarlı büyüme dönemlerinden birine liderlik etti.

Cook’un liderliği, yalnızca ürün stratejileriyle değil; tedarik zinciri yönetimi, küresel üretim ağları ve hükümetlerle kurulan ilişkiler üzerinden şekillendi. Özellikle uluslararası diplomasi ve operasyonel verimlilik, Apple’ın bu dönemdeki rekabet gücünün temel unsurları arasında yer aldı.

Şirketin açıklamasında Cook’un yeni rolünün “dünya çapındaki politika yapıcılarla etkileşim” üzerine kurulacağının vurgulanması, bu yetkinliğin Apple için kritik önemini koruduğunu gösteriyor.

Yeni CEO John Ternus neyi temsil ediyor?

Donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan John Ternus, Apple’ın ürün geliştirme süreçlerinin merkezinde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor.

Ternus’un CEO’luğa getirilmesi, şirketin dışarıdan bir lider arayışına girmediğini ve mevcut organizasyon yapısına bağlı kalmayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu tercih, Apple’ın yönetim modelinde radikal bir kırılma yerine sürekliliğe öncelik verdiğine işaret ediyor.

Uluslararası stratejide değişim beklenmiyor

Uzmanlara göre Apple’ın küresel tedarik zinciri ve üretim modeli, kısa vadede köklü bir değişime uğramayacak.

Şirketin üretim altyapısı; tedarikçilerle kurulan uzun vadeli ilişkiler, fabrikaların konumlandırılması ve iş gücü yatırımları nedeniyle onlarca yıla yayılan bir planlama sürecine dayanıyor. Bu nedenle CEO değişiminin tek başına uluslararası stratejide keskin bir dönüşüm yaratması beklenmiyor.

Bununla birlikte, değişen jeopolitik dengeler Apple’ı zaman içinde belirli ayarlamalar yapmaya zorlayabilir.

Yapay zeka stratejisinde devamlılık sinyali

Ternus’un atanması, Apple’ın yapay zeka alanında yönünü köklü biçimde değiştirmeyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Şirketin son dönemde “Apple Intelligence” gibi girişimlerle yapay zeka alanında daha görünür olmaya çalışmasına rağmen, bazı özelliklerin henüz piyasaya sürülememesi eleştirilere neden olmuştu. Buna karşın Apple’ın CEO tercihini şirket içinden yapması, mevcut ürün ve yönetim yaklaşımının sürdürüleceğine işaret ediyor.

Bu durum, Apple’ın yazılım odaklı radikal bir dönüşüm yerine, donanım ve yazılım entegrasyonuna dayalı geleneksel modelini koruyacağını gösteriyor.

Donanım yaklaşımında evrim

Apple’ın donanım stratejisinde son yıllarda dikkat çeken bir değişim öne çıkıyor. Şirket, dış tasarımda büyük değişiklikler yapmak yerine, cihazların iç performansını ve verimliliğini artırmaya odaklanıyor.

Geçmişte iMac, Mac Mini ve MacBook Air gibi ürünlerle belirlenen tasarım çizgisi büyük ölçüde korunurken, asıl yenilikler cihazların iç mimarisinde gerçekleşiyor.

Bu dönüşümde, Apple’ın silikon geliştirme çalışmalarına liderlik eden Johny Srouji’nin artan rolü belirleyici oluyor. Şirketin kendi çiplerini geliştirme konusundaki başarısı, donanım performansını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Teknoloji sektöründe yoğun rekabet sürüyor

Apple’daki liderlik değişimi, teknoloji sektöründe rekabetin hız kazandığı bir döneme denk geliyor.

Yapay zeka alanında DeepSeek, Anthropic ve Google gibi oyuncular yeni modeller ve altyapı yatırımlarıyla öne çıkarken; Microsoft ve SpaceX gibi şirketler de milyarlarca dolarlık hamlelerle rekabeti kızıştırıyor.

Öte yandan Tesla gibi şirketler, özellikle Çinli üreticilerin baskısıyla daha zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya.

Yeni dönem: İstikrar mı dönüşüm mü?

Apple’da CEO değişimi, ilk bakışta bir bayrak değişimi olarak görülse de, şirketin stratejik önceliklerinde ani bir kırılma beklenmiyor.

Tim Cook’un yönetim kurulu başkanı olarak aktif rolünü sürdürmesi ve John Ternus’un şirket içinden gelen bir isim olması, Apple’ın mevcut iş modelini koruyarak kademeli bir evrim sürecine gireceğine işaret ediyor.

Ancak yapay zeka, jeopolitik riskler ve küresel rekabet gibi faktörler, bu “istikrarlı geçişin” ne kadar sürdürülebilir olacağını önümüzdeki yıllarda belirleyecek.