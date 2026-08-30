Ara seçimler öncesi Trump’ın ekonomi sınavı ağırlaşıyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024’te ekonomik politikalarda düzeltme yapma sözü vermesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçerken, yönetimin bazı politikaları enflasyon ve kamu harcamaları üzerindeki baskıyı artırdı.

New York Times'da yer alan habere göre, Kanada’ya uygulanan yeni tarifeler misilleme adımlarını beraberinde getirirken, Yale Budget Lab güncellenen tarifelerin ABD’li hanelere yıllık ortalama yaklaşık 1100 dolar ek maliyet getirebileceğini hesapladı.

İran’la savaşın altıncı ayına girmesi de küresel akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oldu. ABD’de benzinin galon fiyatı 4 doların üzerinde kalırken, dizel ve jet yakıtındaki artış taşımacılık ve seyahat maliyetlerini yükseltti.

ABD’de fiyatlar temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Haziran ayındaki seviyenin korunması, enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Buna karşın ABD ekonomisindeki büyüme sürdü. İmalat sektöründe toparlanma yaşanırken iş gücü piyasası da istikrarını korudu. Yapay zekâ yatırımları ise finans piyasalarında rekor seviyelerin görülmesine ve ekonomik büyüme beklentilerinin güçlenmesine katkı sağladı.

Wells Fargo ekonomisti Sarah House, enflasyonun yılı yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde tamamlayabileceğini öngördüğünü belirtiyor.

Fed Başkanı Kevin M. Warsh ise temel enflasyonun hedefe yeterli hızda ilerlediğinden emin olunması gerektiğini belirtti. Enflasyonla ilgili kaygılar sürerken Fed, faiz artırımlarını şimdilik erteledi.

Trump ise Fed’den hızlı faiz indirimleri yapılmasını istiyor. Başkan, daha düşük faiz oranlarının hem hanehalkı ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürmesini hem de federal hükümetin borçlanmasını ucuzlatmasını hedefliyor.

Ancak ABD’nin ulusal borcu 40 trilyon doları aşmış durumda. Trump ve Cumhuriyetçi müttefiklerinin harcamaları azaltma vaatlerine rağmen borçlar, federal hükümetin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi.

Vergi indirimleri trilyonlarca dolar maliyet oluşturacak

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre, Trump’ın bütçe tasarılarında öngördüğü en kapsamlı harcama kesintilerini reddetti.

Trump’ın önerdiği yeni askeri harcamaların kamu borcunu daha da artırabileceği belirtilirken, geçen yıl yürürlüğe giren vergi indirimlerinin de önümüzdeki 10 yılda trilyonlarca dolarlık maliyet oluşturması bekleniyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise bu ay daha fazla devlet tahvili satın alınacağını açıkladı. Bessent, harcamaların sınırlandırılmasına yönelik bir mali konsolidasyon yol haritası sözü verirken, bütçe açığını ekonomik çıktının yüzde 3’üne indirme hedefinin korunduğunu söyledi.

Ara seçimler yaklaşırken Trump yönetimi açısından temel sorun, ekonomideki büyüme ve yapay zekâ kaynaklı yatırım ivmesinin, yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve büyüyen kamu borcunun seçmen üzerindeki etkisini dengeleyip dengeleyemeyeceği olacak.