Aracı ile kalabalığın arasına dalmıştı: Los Angeles saldırganı gözaltına alındı

ABD'nin Los Angeles kentinde Cumartesi günü bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu yaralanan 30 kişiden 7'sinin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, hayati tehlikesi olmayan ağır yaralı altı kişinin de tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Gözaltına alınan saldırgan hakkında ise, "ölümcül silahla saldırı" suçlamasıyla dava açıldı.

Yerel medyanın aktardığına göre 29 yaşındaki şüpheli Fernando Ramirez, olaydan kısa süre önce, gittiği gece kulübünden dışarı atıldı. Yaklaşık sekiz dakika sonra aracını kasıtlı olarak kulüp önünde bekleyen kalabalığın üzerine sürdüğü belirtilen Ramirez, en az bir kişinin kendisine ateş açmasıyla durduruldu.

Kurşun yarası bulunan ve ameliyat edilen Ramirez'in tedavisine hastanede devam edilirken ona ateş açtıktan sonra yaya olarak bölgeden kaçan kişinin hâlâ arandığı belirtildi. Olayın ardından görgü tanıklarının çektiği videolarda büyük bir panik yaşandığı ve çok sayıda insanın acı içinde çığlık attığı, zanlı Ramirez'in ise otomobilinden çıkarılarak kalabalık bir kitle tarafından ağır bir biçimde tartaklandığı görülüyor.

Olay, sabaha karşı saat 02.00 sularında Hollywood'un ünlü turistik yerleri Sunset Bulvarı ve Walk of Fame'e yakın bir noktadaki The Vermont Hollywood adlı gece kulübü önünde meydana geldi.

Polis: Eylem kasıtlı

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Los Angeles Polis Departmanı, olay anına dair video görüntülerini izlediklerinde bunun "kasıtlı bir eylem olduğunun anlaşıldığını" bildirdi. Polis, o sırada çok fazla kişinin kulübe girmek için sıra beklediğini, ayrıca cadde üzerindeki yiyecek büfesi önünde de kalabalığın toplandığını belirtti.

ABC News televizyonuna konuşan görgü tanığı, itfaiye eri Adam Van Gerpen, "İnsanlar gece kulübüne girmek için tek sıra halinde dikiliyordu. Dışarıda taco satan bir araç vardı, buradan yiyecek alıp kulübe girmek için bekliyorlardı" dedi. Van Gerpen, saldırganın aracı ile önce taco satılan kamyona ve bir otopark standına çarptığını, ardından da insanların arasına daldığını aktardı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da, "yürekleri parçalayan bir trajedi" olarak nitelendirdiği saldırı sonrasında yardıma gelen tüm ekiplere teşekkür ederek olay hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini vurguladı.