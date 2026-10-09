Aracın içinde küçük çocuk varken ateş açıldı: Göçmen operasyonu kanlı bitti

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Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, olayın New York sınırları içerisindeki Marble Hill semtinde gerçekleştiği bildirildi. ICE görevlilerinin gerçekleştirdiği operasyon esnasında bir ajanın silahından çıkan kurşunla yaralanan 28 yaşındaki şahıs, acil olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Vurulan kişinin kimliği tartışma yarattı

Baskının gerekçesine ilişkin yetkili makamlardan farklı değerlendirmeler geldi. DHS yetkilileri, baskının ülkede yasa dışı yollarla ikamet ettiği belirtilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir şahsı yakalamak amacıyla planlandığını aktardı. Bakanlık, vurulan kişinin Trinitarios isimli organize suç grubuyla temasta olduğunu ve geçmiş dönemde çeşitli suçlardan mahkumiyetinin bulunduğunu ileri sürdü.

Buna karşın CBS News kanalına konuşan emniyet kaynakları, ICE ajanlarının doğrulttuğu silahın asıl operasyon hedefi olmayan farklı bir kişiyi vurduğunu öne sürdü. Meydana gelen çelişkili durumun ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Belediye başkanı trump ile temas kurdu

Olay anına ilişkin çarpıcı detayları New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mamdani, silahlı müdahale esnasında yaralanan şahsın otomobilinde 5 yaşında bir çocuğun yer aldığını doğruladı. Küçük çocuğun olaydan herhangi bir fiziksel zarar görmeden kurtulduğu açıklandı.

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuran Mamdani, New York geneline yayılan tüm ICE uygulamalarına derhal son verilmesini istedi. Diğer yandan New York Polis Departmanı (NYPD), yaşanan silahlı olayda kurum olarak hiçbir sorumluluk ve rollerinin bulunmadığını duyurdu.