Arakçi: ABD, deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), saldırıya karşılık Bahreyn’deki bir ABD üssünün füzelerle vurulduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisinin hedef alındığını belirterek tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran’ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.

DMO’dan misilleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), söz konusu saldırının ardından Bahreyn’deki ABD üssüne yönelik misilleme yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD’nin Juffair bölgesindeki Üssü’nden Keşm’deki deniz suyu arıtma tesisine yönelik saldırısına karşılık, söz konusu ABD üssü katı ve sıvı yakıtlı hassas güdümlü füzelerle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Keşm’de su arıtma tesisine saldırı

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, dün akşam saatlerinde Keşm Adası’ndaki Mapna Su ve Elektrik Şirketi’ne ait deniz suyu arıtma tesisinin ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı. Nefisi, söz konusu tesisin günlük 12 ila 15 bin litre su sağlayarak Keşm Adası ve bağlı köylerin su ihtiyacının bir bölümünü karşıladığını belirtmiş, saldırı sonrası adanın Merkez, Hara ve Şahab bölgelerine bağlı yaklaşık 30 köyde su temininde sorun yaşandığını ifade etmişti.