Araları yine açıldı! Trump, "Fotoğraf için yalvardı" dedi, Meloni yanıt verdi: 'Ben ve İtalya asla yalvarmayız'

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan savaş sırasında İtalya'nın Sicilya'daki üssünü ABD uçaklarına açmaması ile Trump'ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu sert şekilde eleştirisine Meloni'nin karşı çıkmasıyla Trump ile Meloni arasında "soğuk rüzgarlar estiği" şeklinde yorumlanıyordu. 15-17 Haziran'da Fransa'daki G7 Zirvesi'ndeki ikili görüşme sayesinde gerginliğin dindiği düşünülürken, bugün ABD Başkanı'ndan gelen açıklama, İtalya'da yeniden tepkilere neden oldu.

Trump: "Fotoğraf çekilmezdim ama ona acıdım"

Trump, İtalyan kanalı La7'ye telefonda verdiği kısa demeçte, "Başbakanınız nasıl? Benimle görüşmesine dair ne dedi? Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Fotoğraf çekilmezdim ama ona acıdım" diye konuştu.

Araları yeniden açıldı

ABD Başkanı'nın bugünkü açıklaması, G7 Zirvesi'ndeki görüşmeden sonra İtalya'da "durumun açıklığa kavuşturulduğuna" dair oluşan havanın öyle olmadığını ortaya koydu. Bu açıklama, iki lider arasında yeniden soğuk rüzgarlar esmesine yol açarken, Meloni'den Trump'a yanıt gecikmedi.

Meloni: "Ben ve İtalya asla yalvarmayız"

Meloni, Trump'ın açıklaması basında yer aldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı şeylere acil bir yanıt verilmesi gerekir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. ABD Başkanı'nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü. Şunun unutulmaması gerekiyor ki; ben ve İtalya asla yalvarmayız."

İtalya Dışişleri Bakanı, ABD seyahatini iptal etti

Meloni hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Meloni'ye yönelik ciddi ve saldırgan sözleri tüm İtalya'yı incitiyor. Bu nedenle, 21 ve 22 Haziran'da yapılması planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın çıkışını "kimseye iyi gelmeyen yeni bir üslup hatası" olarak değerlendirirken, Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf gibi bir isteği olmayacağını kaydetti.

İtalya'da muhalefet de Trump'a tepki gösterdi

Muhalefetteki sol partiler de Trump'ın sözlerine tepki gösterirken, daha önce Trump'ın yakın siyasi müttefiki olmakla övündüğünü hatırlattıkları Meloni'yi de eleştirdi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Lia Quartapelle, "Başkan Trump'ın Başbakan'a yönelik kullandığı son derece ağır ve kırıcı ifadeler kabul edilemez. Asıl küçük düşen kendisidir. İtalya ile ilişkilerine zarar vermekten çekinmeyen bir zorba gibi davranıyor. Giorgia Meloni ile birçok konuda görüş ayrılığım var ancak saygı konusunda değil. Kendisine dayanışmamı iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha Fazla Avrupa Partisi" lideri Riccardo Magi de "Trump daha da gerçeküstü bir hal alıyor. Şimdi de elinde kalan son müttefiklerden biri olan Giorgia Meloni'ye zorbalık yapıyor. Umarım İtalya Başbakanı, İtalyan dış politikasını bu Amerikan yönetiminin pozisyonlarına bu kadar bağımlı hale getirmiş olması konusunda bir özeleştiri yapar." ifadelerini kullandı.

Yeşil ve Sol İttifak (AvS) lideri Angelo Bonelli ise Meloni'ye bu sözlerin duyulmasına yol açtığı için kenara çekilmesi çağrısında bulunarak, "Donald Trump'ın sözleri, Meloni'nin ABD Başkanı ile kurduğu ilişkinin ne kadar bağımlı bir karakter taşıdığının sonucudur. Bu bağımlılık, İtalya'nın ve İtalyanların onurunu zedelemiştir." dedi.

Savaş, yakın siyasi ilişkiler içerisindeki Trump ve Meloni'nin arasını açmıştı

Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi.

İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.

Savaş başladıktan bir süre sonra 31 Mart'ta İtalya'nın, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti.

Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanı'nın, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu.

Bunun üzerine Trump, 14 Nisan'da Corriere della Sera gazetesine bir demeç vererek, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirmiş ve "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki lider, ilk kez Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran'da yapılan G7 Zirvesi'nde görüşmüştü. İtalyan basınına bilgi veren başbakanlık kaynakları, Meloni-Trump görüşmesinin "açıklığa kavuşturma" niteliğinde olduğunu belirtmişti.