  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Arap basını yazdı: Trump'tan 21 maddelik Gazze planı
Takip Et

Arap basını yazdı: Trump'tan 21 maddelik Gazze planı

Birleşik Arap Emirlikleri basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşın sonra ermesi için hazırladığı planı yazdı. Planda en önemli koşul Hamas'ın silah bırakması... 21 madde olduğu öne sürülen planın Trump tarafından Netanyahu'ya sunulacağı iddia ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arap basını yazdı: Trump'tan 21 maddelik Gazze planı
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes planını sunacak.

Birleşik Arap Emirleri merkezli El Arabiya yayın organı, Trump'ın 21 maddelik bir planı olduğunu yazdı.

Habere göre plan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çok sayıda Müslüman ülke liderlerinin de yer aldığı toplantıda ele alındı.

Plan, acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de kademeli olarak bir yönetim kurulmasını öngörüyor.

Binlerce Filistinli serbest bırakılacak

Plana göre ilk aşamada aralarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş Filistinlilerin de olduğu binlerce kişi İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

Uluslararası kuruluşlar ve BM tarafından sağlanan insani yardımların Gazze'ye sorunsuz bir şekilde girişine izin verilecek.

Silah bırakıp Gazze'yi terk eden Hamas üyeleri affedilecek

Plan ayrıca Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kapatılmasını ve Hamas silahlarının uluslararası bir Arap gücü tarafından belirli bir zaman diliminde toplanmasını öngörüyor.

Buna karşılık silah bırakıp Gazze'yi terk etmeyi kabul eden Hamas üyeleri de affedilecek.

Gazze'yi geçici askeri güç yönetecek

Savaşın sona ermesiyle Gazze, geçici olarak Arap ülkelerinden oluşacak askeri güç tarafından yönetilecek. Günlük idare için Filistin komitesi kurulacak.

Gazze 5 yılda yeniden inşa edilecek

Gazze'nin yeniden inşası için ise öngörülen süre ise 5 yıl. Bu süreç yine uluslararası ve Arap ülkelerinden oluşacak konsorsiyum tarafından yönetilecek.

Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi garantisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği en önemli garantilerden biri ise Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi olacak.

Ön koşul Hamas'ın silah bırakması

Tüm planın işlevsel hale gelmesi için ise ön koşul olarak Hamas'ın silah bırakması gösteriliyor.

Trump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan varTrump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan varDünya

 

Dünya
Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu!
Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu!
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır
İtalyan katılımcılar, Sumud Filosu’yla Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor
İtalyan katılımcılar, Sumud Filosu’yla Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi
Trump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var
Trump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet var
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu paylaşım
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu paylaşım