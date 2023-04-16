Arap Birliği acil toplantıya çağırıldı

Mısır ve Suudi Arabistan'ın, Sudan'daki çatışmaları görüşmek üzere bugün Arap Birliğini acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Zeki, Mısır ve Suudi Arabistan'ın, Sudan meselesini görüşmek üzere Arap Birliğini bugün temsilciler düzeyinde acil toplantıya çağırdığını aktardı ancak ayrıntı vermedi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.