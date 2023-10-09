Arap Birliği Başkanı'ndan Rusya ziyareti

Arap Birliği Başkanı Ahmed Ebul Geyt, Filistinli İslamcı grup Hamas'ın İsrail'e son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirmesinin ardından Gazze'deki durumla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Kahire merkezli Arap Devletleri Birliği sözcüsü, Hüsnü Mübarek iktidarının son yedi yılında Mısır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Aboul Gheit'in "Gazze Şeridi'nde devam eden gerilimi" ele alacağını söyledi.

Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından Rusya ciddi endişelerini dile getirerek hem Filistin hem de İsrail tarafına şiddeti durdurma çağrısında bulundu ve Batı'yı Ortadoğu Dörtlüsü'nü engellemekle suçladı.

Moskova, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için uygun bir müzakerenin gerekli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Mevcut büyük ölçekli tırmanışı, BM ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına kronik olarak uyulmamasından ve Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün çalışmalarının Batı tarafından engellenmesinden kaynaklanan şiddet kısır döngüsünün bir başka son derece tehlikeli tezahürü olarak görüyoruz" dedi.