  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Arap Birliği Gazze için acil toplanacak
Takip Et

Arap Birliği Gazze için acil toplanacak

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arap Birliği Gazze için acil toplanacak
Takip Et

Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliği Kahire'de toplanacak

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.

Akluk, Arap Birliği'nin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Tarihte bugün: 22 EkimTarihte bugün: 22 EkimYaşam
ABD'de haftalık çelik üretimi 1 milyon 631 bin ton olduABD'de haftalık çelik üretimi 1 milyon 631 bin ton olduDemir-Çelik

 

Dünya
Yeni isim kim olacak? Hamas'ın yeni liderine ilişkin kritik karar...
Yeni isim kim olacak? Hamas'ın yeni liderine ilişkin kritik karar...
ABD seçimlerinde Harris-Trump arasında McDonald's yarışı
ABD seçimlerinde Harris-Trump arasında McDonald's yarışı
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısında bulundu
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısında bulundu
Küba'yı vuran tropikal fırtına Oscar'da 6 kişi hayatını kaybetti
Küba'yı vuran tropikal fırtına Oscar'da 6 kişi hayatını kaybetti
Hizbullah, Tel Aviv'e füze fırlattı
Hizbullah, Tel Aviv'e füze fırlattı
Kenya, Türkiye’nin talebini kabul etti: 4 kişi iade edildi
Kenya, Türkiye’nin talebini kabul etti: 4 kişi iade edildi