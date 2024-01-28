Arap Birliği, İsrail'in yeni hedefini açıkladı

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrailliler'in UNRWA çalışanı bazı kişilerin 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD'nin, UNRWA'ya yardımlarını askıya almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tümüyle bitirmeyi hedefliyor"

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde UNRWA merkezlerini hedef aldığını ve çalışanlarını öldürdüğünü hatırlatan Ebu Gayt, Tel Aviv'in sistematik kışkırtma kampanyası yürüterek UNRWA'yı tümüyle bitirmeyi hedeflediğine dikkati çekti.

Batıdaki bazı ülkelerin, birkaç kişiye yönelik suçlamalar üzerine bu tehlikeli aşamada UNRWA'ya finansal desteklerini askıya alma kararına anlam veremediklerinin altını çizen Ebu Gayt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kampanya yeni de değildir. Faaliyet gösterdiği 5 bölgede milyonlarca Filistinli mülteciye hizmet veren UNRWA'nın çalışmalarını durdurma talepleri, birkaç yıldan beri farklı şekillerde tekrarlandı. Hedef ise uluslararası toplumu, UNRWA aracılığıyla mültecilere yardım etme sorumluluğundan vazgeçirmek ve tüm yükü Filistin davasına destek veren ülkelere yıkmaktır."

UNRWA'nın 1949 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) kararıyla kurulduğunu ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun da adil bir çözüm oluncaya kadar uluslararası toplumda olduğuna işaret eden Ebu Gayt, İsrail tarafından Gazze'ye karşı kanlı bir savaşın sürdürüldüğü bir dönemde bu sorumluluktan kaçmanın, Filistinli sivilleri açlık ve tehcirle baş başa bırakma anlamına geldiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.