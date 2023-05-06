Arap Birliği toplandı

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Konseyi, daimi üyeler düzeyinde Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde bir araya geldi.

Yarın bakanlar düzeyinde yapılacak iki ayrı toplantı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirilirken katılan ülkeler ve sonuç hakkında bilgi verilmedi.

Mısırlı yerel kaynaklar tarafından yarınki toplantılarda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşü ile Sudan'daki gelişmelerin masaya yatırılacağı aktarıldı.

Arap ülkelerinde son dönemde Esed rejiminin Arap Birliği'ne yeniden dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyor.

Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı. Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.