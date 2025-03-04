Arap Birliği’nden Gazze için tarihi karar! Anlaşmaya varıldı

Mısır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve, Filistinlilerin haklarını gözeten ve Gazze’yi yeniden yaşanabilir bir hale getirecek alternatif çözümler sunan ortak bir Arap duruşu oluşturmayı hedefliyordu.

Anlaşmaya varıldı

Arap Birliği Zirvesinde Gazze'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç var. Taslak planın ilk aşamasında 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...