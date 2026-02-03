Arap Denizi'nde sıcak temas! ABD, İran İHA'sını düşürdü

ABD Donanması, Umman Denizi'nde bir ABD uçak gemisine doğru ilerleyen İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava aracının belirsiz bir niyetle USS Abraham Lincoln uçak gemisine agresif şekilde yaklaştığını ve bu nedenle bir ABD F-35 savaş uçağı tarafından meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM, olay sırasında herhangi bir ABD askeri personelinin zarar görmediğini ve ABD'ye ait hiçbir ekipmanın hasar almadığını bildirdi.