Arap Koalisyonu: Riyad'daki saldırıya kararlılıkla karşılık verilecek

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Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminallerinden birini hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Maliki, saldırı sonucunda siviller ile havalimanı çalışanları arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu, bu durumun uluslararası insancıl hukuk ile örf ve adet kurallarına göre tam anlamıyla "bir savaş suçu" teşkil ettiğini vurguladı.

Söz konusu eylemin insani ilkeler, değerler ve ahlakla bağdaşmadığına dikkati çeken Maliki, Ortak Kuvvetler Komutanlığı'nın "bu terör saldırısına" uluslararası insani hukuk ve ilgili kurallara uygun olarak kararlılıkla yanıt vereceğini kaydetti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), kısa bir süre önce, dün Husiler tarafından başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının ise 309'a yükseldiğini bildirmişti.

GACA, dün de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.