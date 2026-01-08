Arap Koalisyonu, Zübeydi’nin Aden’den kaçtığını bildirdi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez‑Zübeydi’nin Aden’den ayrıldığını bildirdi.

Zübeydi'nin rotası ve BAE'deki varlığına dair yeni detaylar açıklandı

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, dün kayıp olduğu bildirilen Zübeydi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Maliki’nin aktardığına göre, Zübeydi ve beraberindeki kişiler 7 Ocak gecesi Aden Limanı’ndan bir gemiyle Somaliland’a doğru yola çıktı. Öğle saatlerinde, yaklaşık 12.00 sularında Berbera Limanı’na ulaştılar.

Zübeydi’nin buradan saat 15.15’te Mogadişu Havalimanı’na geçtiği, bir saatlik bekleyişin ardından 16.17’de Umman Denizi üzerinden Basra Körfezi yönüne hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Maliki, uçakta tanımlama sisteminin Umman Körfezi üzerinde devre dışı bırakıldığını, ancak Abu Dabi’deki Er-Rif askeri havalimanına inişten 10 dakika önce, saat 20.47’de yeniden aktif hale getirildiğini belirtti. Bu detayla birlikte Zübeydi’nin şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu ifade edildi.

Öte yandan Maliki, önceki gün yaptığı açıklamada, Zübeydi’ye bağlı güçlerin Dali bölgesinde gece saatlerinde düzenlenen “önleyici saldırıyla” hedef alındığını duyurmuştu.

Ayrıca Riyad’da Yemen gündemiyle toplanacak konferansa katılması beklenen Zübeydi’nin, toplantı öncesinde bilinmeyen bir noktaya kaçtığı yönünde iddialarda bulunmuştu.