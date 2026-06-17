Arap medyası yazdı: İşte 14 maddelik ABD-İran anlaşması

Mutabakat zaptının maddelerine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmış değil, ancak konuya dair her gün farklı iddialar gündeme geliyor.

Son alarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, "anlaşmanın maddeleri" dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor.

İlk madde kapsamında, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona erdiği iddia edilirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı reddederek Hizbullah ile mücadelenin süreceğini açıklamıştı.

Bir diğer iddiaya göre İran ve ABD’nin birbirlerinin iç işlerine müdahale etmeyeceği teyit edilirken, mutabakat metninde müzakerelerin 60 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği de yer alıyor.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin 3 madde yer alıyor

Hürmüz Boğazı’na ilişkin maddelerde ise üç başlık öne çıkıyor: ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, boğazın 30 gün içinde tam kapasiteyle yeniden açılması ve İran’ın bölgede döşenmiş tüm mayınları temizlemesi.

Al Arabiya’nın iddiasına göre İran’ın ekonomik taleplerine de yer veriliyor. Buna göre İran’ın yeniden inşası için 300 milyar dolar tazminat ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, petrol ve petrokimya ürünleri ihracatının kolaylaştırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi başlıklar mutabakat metninde bulunuyor.

İran asla nükleer silah üretmeyecek

Diğer maddelerde ise İran’ın hiçbir şekilde nükleer silah üretmeyeceği, ayrıca iki taraf arasında nihai anlaşmaya varılana kadar mevcut pozisyonların korunmasını sağlayacak bir uygulama mekanizmasının kurulacağı ifade ediliyor.

Bu maddelerin uygulanmasının teyit edilmesi halinde, kalan başlıklar için nihai bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılacağı ifade ediliyor. Söz konusu nihai anlaşmanın ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Anlaşma maddelerine ilişkin iddialar henüz resmî olarak doğrulanmış değil. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İran’a 300 milyar dolarlık bir yardım yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Bu nedenle anlaşma maddelerine dair belirsizlik sürerken, tartışmalar da devam ediyor.