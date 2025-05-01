Arap ülkelerini kum fırtınası vurdu!

Tozlu ve yer yer yağışlı havanın hakim olduğu bölgelerde, zaman zaman gök gürültülü sağanaklara dönüşen şiddetli rüzgarlar yaşamı olumsuz etkiledi.

Filistin, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapıldı.

Filistin

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla evsiz kalan Filistinliler yaşadıkları çadırlarda yükselen toz nedeniyle olumsuz etkilendi.

Gazze Şeridi'ni toz fırtınası kaplarken, şiddetli rüzgar yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını sökülmesine yol açtı.

Filistin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “kurumuş otların yoğun olduğu bölgelerde yangın çıkma riskine” karşı uyarıda bulunulurken, solunum yolu hastalarına toz fırtınası nedeniyle dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ülkede sıcaklık seviyesinin yıllık ortalamada en yüksek seviyeye ulaşacağı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada toz fırtınası nedeniyle Ürdünlülere azami dikkatli olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu hava koşullarının çöle yakın bölgelerde görüş mesafesini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Özellikle ülkenin güney ve doğusu bölgelerindeki yoğun tozlu yollarda trafiğin azaltılmasının önemine işaret edilen açıklamada, görüş mesafesinin düşük olmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için dikkatli araç kullanılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca astım hastalarının ilaçlarını yanlarında bulundurmaları çağrısı yapıldı.

Ürdün Meteoroloji Dairesinin açıklamasında ise Ürdün'de, sıcaklıkların yılın en yüksek ortalamasının üzerine çıkacağı ifade edildi.

Ülkenin batısında ise yoğun yağışların beklendiği ve rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

Mısır

Mısır Meteoroloji Genel Kurulundan yapılan açıklamalarda, kum fırtınasının Asyut, Minye ve Süveyş'i etkilediği duyuruldu.

Kahire ve kuzey bölgelerde rüzgar ile taşınan tozun ve kumun etkisinin azaldığı kaydedilen açıklamada, etkinin bazı bölgelerde hala hafif bir seyirde sürdüğü belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde görüş mesafesinin düştüğü ve bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 60 kilometreyi aştığı kaydedildi.

Kuzeybatı sahil bölgelerinde ise yer yer değişen şiddetlerde yağışlar görüldüğünü ifade edildi.

Suriye

Suriye Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ülkenin alçak basınç sisteminin etkisine girdiği ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında artış yaşandığı açıklandı.

Ayrıca, yer yer sağanak ihtimali bulunduğu belirtilen açıklamada, özellikle sahil kesimlerinde gece saatlerinde rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aşabileceği bildirildi.

Lübnan

Lübnan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre ise, havanın bulutlu olacağı, ayrıca mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkan sıcaklık artışlarının yaşanacağı belirtildi.

Toz taşıyan rüzgarların saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği, gece saatlerinde gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildirildi.

Irak

Irak Meteoroloji Kurumunun açıklamasında da önümüzdeki haftaya kadar yağmur, toz fırtınası ve artan sıcaklıklar öngörüldüğü aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Meteoroloji Kurumunun X hesabında Kuveyt'in "gök gürültülü fırtına ve toz fırtınası" etkisi altına gireceği kaydedildi.

Katar

Katar Meteoroloji Kurumunun, X hesabındaki paylaşımda, ülke genelinde havanın zaman zaman parçalı bulutlu olduğu ve bazı bölgelerde yoğun toz olduğu belirtildi.

Açıklamada, rüzgarların çoğunlukla kuzeybatıdan ve kuzeydoğudan eseceği, rüzgar hızının ise hafif ve orta şiddette olacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi ise ülkenin birçok bölgesini kapsayan orta seviye uyarılar yayınladı.

Sarı alarmın Demmam ve başkent Riyad'ı kapsadığı belirtilen açıklamada, alarmın perşembe günü de gerçerli olduğu vurgulandı. Bölgede toz fırtınaları, şiddetli rüzgarlar, yükselen toz ve azalan görüş mesafesi olacağına işaret edildi.

Turuncu alarmın verildiği Mekke ve çevre kentlerde ise kuvvetli rüzgar, orta şiddette yağış, sıfıra yakın görüş mesafesi, dolu, ani sel ve gök gürültülü fırtına tahmini yapıldı.