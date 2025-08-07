  1. Ekonomim
Araştırma: İklim değişikliği Pakistan'da muson yağmurlarının şiddetini arttırdı

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin Pakistan'daki muson yağmurlarının şiddetini ve yağışların yol açtığı selleri artırdığını tespit etti.

Meteoroloji olaylarını inceleyen akademik işbirliği kuruluşu World Weather Attribution (WWA) araştırmacıları, iklim değişikliğinin Pakistan'da yağışlara ve yağışların şiddetine etkisini inceledi.

Araştırmacılar, küresel hava sıcaklığı 1,3 derece arttığı için Pakistan'daki yağışların da yüzde 22 daha yoğun olduğunu ifade etti.

Hava ısındıkça yağışların şiddetinin de arttığını tespit eden araştırmacılar, Pakistan'da temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 36 daha fazla yağmur yağdığını belirtti.

Pakistan'daki 24 Haziran-23 Temmuz'daki yağışları inceleyen araştırmacılar, iklim değişikliği nedeniyle yağışların yüzde 10 ila 15 daha şiddetli olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, yağışların şiddetinin artmasıyla sellerin de çoğaldığını kaydetti.

Pakistan'da hazirandan bu yana muson yağmurları sürüyor. 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişi hayatını kaybetti, 715 kişi yaralandı.

Araştırmanın sonuçları WWA'nın internet sitesinde yayımlandı.

