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Araştırma: İsraillilerin yarısından fazlası Gazze'deki açlıktan hiç rahatsız değil

İsrail'de gerçekleştirilen bir ankette katılımcıların yüzde 50'sinden fazlası, Gazze'de yaşanan açlık krizi ve Filistinli sivillerin maruz kaldığı insani dram karşısında "hiçbir rahatsızlık duymadıklarını" belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Araştırma: İsraillilerin yarısından fazlası Gazze'deki açlıktan hiç rahatsız değil
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7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısı altındaki Gazze’de kitlesel açlık sürüyor. İsrail saldırılarında en az 61 bin 20 Filistinli öldürüldü. Açlıktan ölenlerin sayısıysa 193, bunların 96’sı çocuk.

"İsrail Demokrasi Enstitüsü" yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre katılımcıların yüzde 78'i, çoğu kadın ve çocuk 61 binden fazla Filistinlinin öldürülmesine rağmen "İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivillere zarar vermemek için çaba sarf ettiğini" savundu.

Katılımcılara İsrail'in dayattığı kıtlık nedeniyle Gazze'de yaşanan açlık ve trajedilere dair görüşleri de soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 55'inden fazlası "bu durumdan hiç rahatsızlık duymadıkları" yanıtını verdi.

İsrail'de geçen ay yapılan bir başka kamuoyu yoklamasında da katılımcıların yarısından fazlası "Gazze'de kıtlığın olmadığını" iddia etmişti.

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