Araştırma: Sosyal medya gençlerde kaygı ve depresyonu doğrudan artırmıyor

Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 11–14 yaş arasındaki 25 bin öğrencinin sosyal medya ve oyun alışkanlıkları üç eğitim yılı boyunca düzenli olarak takip edildi.

Öğrencilerin TikTok, Instagram, Snapchat gibi platformlarda geçirdikleri süre ile oyun oynama sıklıkları, duygu durumları ve ruh sağlıklarıyla karşılaştırıldı.

Oksijen'in derlediği araştırmanın bulguları, hem kız hem de erkek öğrenciler için sosyal medyada daha fazla vakit geçirmenin ya da oyun oynamanın, bir sonraki yıl kaygı ve depresyon belirtilerini artırmadığını gösterdi.

Özellikle 8. sınıftan 9. sınıfa ve 9. sınıftan 10. sınıfa geçişte ekran süresindeki artışın ruh sağlığı üzerinde “sıfır olumsuz etki” yarattığı tespit edildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Qiqi Cheng, ailelerin ve politika yapıcıların ekran süresi konusunda yoğun endişe taşıdığını belirterek, “Bulgularımız, yalnızca sosyal medya kullanımı ya da oyun oynamanın tek başına ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı düşüncesini desteklemiyor. Gençlerin ruh sağlığı çok daha karmaşık bir denkleme dayanıyor” dedi.

Sorun nasıl kullanıldığı değil; neye maruz kaldığı

Araştırmada ayrıca sosyal medyanın nasıl kullanıldığı da incelendi. Aktif olarak mesajlaşmanın ya da pasif biçimde içerik kaydırmanın, tek başına ruh sağlığı sorunlarını tetiklemediği görüldü.

Ancak araştırmacılar, çevrim içi zorbalık, zararlı içerikler ve sosyal baskı gibi unsurların gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Çalışma, gençlerin ruh sağlığını tartışırken yalnızca ekran süresine odaklanmak yerine, dijital ortamların içeriği, sosyal ilişkiler ve gençlerin günlük yaşamda gördüğü destek düzeyinin dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor.