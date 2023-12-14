Arda Güler'in dönüşü bir kez daha ertelendi

İspanyol spor gazetesi Defensa Central, Arda Güler'in yeşil sahalara çıkışının bir kez daha ertelendiğini yazdı. Haberde kulüp doktorlarının Güler'in ocak ayına kadar forma almasının uygun olmayacağını ve sağlığının yüzde 100'üne kavuşana kadar beklenmesi gerektiğini aktardı.

17 Aralık'da forma alabileceği söyleniyordu

İspanyol gazetesi AS ise bugünkü haberinde “Arda Güler ve Tchouameni'nin sakatlıklarındaki iyi gidişat sürüyor” bilgisine yer verdi. Gazete iki ismin de 17 Aralık’taki Villarreal maçında oynayabileceğini yazdı.

"Yıkıldım"

İspanyol basını yaşadığı son sakatlıkta genç futbolcunun gözyaşlarını tutamadığını öne sürmüştü. Haberde Arda'nın talihsizliği için; “Yıkıldım. Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor” ifadesini kullandığı yer almıştı.

Ancelotti arkasında

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, genç milli için yaptığı açıklamalarda "Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek. Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’den 20 milyon euro+10 milyon euroluk bonus maddesiyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.