Arjantin 350 bin dolara vatandaşlığa başvuru dönemi başlattı

Arjantin, küresel yatırım göçü pazarının dikkatini Latin Amerika’ya çevirecek önemli bir adım attı. Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo tarafından Paris’te düzenlenen Argentina Week kapsamında açıklanan yeni modelle, yabancı yatırımcıların yatırım yoluyla Arjantin vatandaşlığına başvurabilmesinin önü açılıyor. Yeni programın açıklanması, Arjantin'in en önemli küresel marka değerlerinden Lionel Messi'nin milli takıma vedasıyla aynı döneme denk geldi. 39 yaşındaki Messi, Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda Arjantin formasıyla son kez sahaya çıkarken, ülkesi uzun süredir beklenen vatandaşlık programının detaylarını açıkladı. Program kapsamında ana başvuru sahiplerine iki alternatif sunulacak. İlk seçenekte yatırımcılar Arjantin Ulusal Hazinesi’ne 350 bin ABD doları tutarında geri ödemesiz katkı yapabilecek. İkinci seçenekte ise program için oluşturulacak 800 bin ABD doları tutarında kamu tahviline yatırım yapılabilecek. Arjantin hükümetinin açıklamasına göre programın kısa süre içinde başvuru kabul etmeye başlaması planlanıyor. Ailelerin de programa dahil edilmesi mümkün olacak.

Ana başvuru sahibinin eşi ile 18-25 yaş arasındaki evli olmayan ve çocuğu bulunmayan çocukları için kişi başına 100 bin dolar, 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolar ek katkı öngörülüyor

‘Yatırım göçünün yeni rotalarından biri Latin Amerika olacak’

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Arjantin’in hamlesinin yalnızca yeni bir vatandaşlık programının açıklanması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarında son birkaç yıldır önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Yatırımcı artık yalnızca seyahat özgürlüğüne değil; ailesinin geleceğine, varlıklarını farklı coğrafyalara yaymaya ve uzun vadeli yaşam alternatifleri oluşturmaya bakıyor. Arjantin’in bu pazara girişi bu nedenle son derece dikkat çekici. Latin Amerika’nın önümüzdeki dönemde yatırım göçü yoluyla vatandaşlık sektörünün yeni büyüme alanlarından biri olacağını düşünüyoruz.” Narazan, Arjantin’in özellikle uluslararası hareketlilik ve alternatif yaşam planı arayan yatırımcılar açısından yeni bir seçenek yaratabileceğine dikkat çekerek, “350 bin dolarlık başlangıç seviyesi doğal olarak güçlü bir ilgi yaratacaktır. Ancak yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında yalnızca yatırım tutarına bakmak doğru değil. Due diligence süreçleri, aile bireylerinin programa dahil edilme şartları, yatırımın yapısı ve programın uygulama esasları birlikte değerlendirilmeli. Önümüzdeki dönemde açıklanacak detaylar, Arjantin programının uluslararası yatırımcı açısından gerçek konumunu daha net ortaya koyacak.” dedi.

Arjantinliler, Schengen Bölgesi ve Birleşik Krallık’a vizesiz seyahat ediyor

Arjantin pasaportu bugün Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat imkânı sunarken, Birleşik Krallık’a da ETA alınması koşuluyla vizesiz seyahat edilebiliyor. Bu güçlü seyahat avantajları, yeni programın uluslararası yatırımcılar açısından taşıdığı potansiyeli artırıyor. Arjantin’in, güçlü pasaportu ve küresel erişim olanaklarıyla dikkat çekici bir alternatif olduğuna vurgu yapan Narazan, “Ancak yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında yalnızca bugünkü vizesiz seyahat avantajlarına bakmak yeterli değil. Programın nihai yapısı, uluslararası kurumların yaklaşımı ve bu hakların uzun vadeli sürdürülebilirliği birlikte değerlendirilmeli.” dedi.

Sektör Temsilcileri Buenos Aires’te Buluşacak

Arjantin’in program detaylarının açıklanmasının hemen ardından küresel yatırım göçü sektörünün önemli temsilcileri Buenos Aires’te özel bir etkinlikte bir araya gelmeye hazırlanıyor. 2-4 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek IMI Connect Buenos Aires, vatandaşlık ve oturum programları alanında faaliyet gösteren uluslararası sektör temsilcilerini Arjantin’de buluşturacak. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan ve Kurucu Ortak Armağan Akyüz de etkinliğin katılımcıları arasında yer alacak. Narazan, “Arjantin’in programını tam da bu dönemde, uluslararası sektör temsilcileri ve yerel uzmanlarla Buenos Aires’te değerlendirmek bizim için çok değerli. Programın uygulama modelini, yatırımcı açısından avantajlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları doğrudan sahada takip edeceğiz. Türkiye’deki yatırımcılara yalnızca duyurulan bilgileri değil, programın sahadaki gerçek karşılığını aktarabilmek istiyoruz”