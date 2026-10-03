Arjantin “altın pasaport” dönemini başlatıyor: İşte şartlar

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Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yeni programı Paris’te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde açıkladı. Yıl sonundan önce başvuruların başlaması beklenen uygulamada yatırımcılara iki farklı seçenek sunulacak. İlk seçenek, Arjantin Hazinesi’ne geri ödemesiz 311 bin euro katkı yapılmasını öngörüyor.

İkinci seçenekte ise yatırımcının, en az 7 yıl boyunca tutulması gereken yeni bir devlet tahviline 711 bin euro yatırması gerekecek. Ailelerin ödeyeceği tutar ise kişi sayısına göre artacak. Dört kişilik bir aile için yaklaşık 444 bin euroluk katkı öngörülüyor.

Hedef yeni döviz kaynağı oluşturmak

Program, Arjantin'in yüksek borç yükü ve döviz ihtiyacı bulunan bir dönemde devreye alınıyor. Arjantin Hazinesi'nin 2027 yılında yaklaşık 22 milyar euroluk döviz cinsinden borç ödemesi bulunuyor. Hükümet, uluslararası tahvil piyasalarına dönüşü şimdilik ertelediği için alternatif finansman kaynakları arıyor.

Hükümete danışmanlık yapan bir yatırım şirketleri konsorsiyumu, programa beklenen sayıda başvuru gelmesi halinde uygulamanın Arjantin'e 2,2 milyar euroya kadar gelir sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Arjantin pasaportu 140’tan fazla ülkede geçerli

Programın yatırımcılar açısından öne çıkan unsurlarından biri de Arjantin pasaportunun sağladığı seyahat imkanları. Ekonomi Bakanı Caputo, Arjantin pasaportunun 140'tan fazla ülkede kabul edildiğini belirtti. Bu ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın yanı sıra Schengen bölgesi ve Latin Amerika'nın büyük bölümü bulunuyor.

“Altın pasaport” ile “altın vize” farklı

Yatırım karşılığında oturum veya vatandaşlık sağlayan programlar farklı ülkelerde uygulanıyor. Yaklaşık 60 ülkenin yatırım karşılığında oturum hakkı sunduğu belirtilirken, vatandaşlık karşılığı yatırım programları daha sınırlı sayıda ülkede bulunuyor. Bu uygulamalarda yatırımcıya doğrudan vatandaşlık ve buna bağlı pasaport hakkı sağlanıyor.

Yatırımcı profili değişiyor

Sektör uzmanlarına göre COVID-19 sonrasında yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarına ilgi gösteren kişilerin profili değişmeye başladı. Vizesiz seyahat imkanları zaten geniş olan Amerikalı ve Avrupalı varlıklı kişilerin de artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle başka ülkelerde alternatif vatandaşlık seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.

Programın çıkış noktası 2024’e uzanıyor

Caputo, vatandaşlık karşılığı yatırım fikrinin Javier Milei'nin Temmuz 2024'te ABD'nin Idaho eyaletindeki Sun Valley ziyaretinde gündeme geldiğini söyledi. Caputo'nun aktardığına göre teknoloji sektöründen bazı yöneticiler, ziyaret sırasında Arjantin vatandaşlığına ilgi duyduklarını ifade etti.

Vatandaşlık programında denetim yapılacak

Yatırım karşılığında vatandaşlık uygulamaları, kara para aklama ve kimlik gizleme gibi riskler nedeniyle uluslararası alanda eleştirilirken Arjantin hükümeti başvuruların denetleneceğini belirtiyor. Caputo, istihbarat ve mali denetim kurumlarının başvuru sahiplerinin kimliklerini, sabıka kayıtlarını ve yatırılacak paranın kaynağını inceleyeceğini açıkladı.

Hükümet, bu kontrollerle Arjantin vatandaşlığının uluslararası itibarını korumayı amaçlıyor.