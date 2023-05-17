Arjantin, bakırda gözünü ilk 10’a dikti

Arjantin, Glencore ve Lundin Mining gibi küresel oyuncuları dağlık kuzeyine çeken yatırımcı dostu bir duruşla 2030 yılına kadar ilk 10 bakır üreticisi arasına girme planlarını duyurdu. Şu an dünyanın en büyük üreticileri Şili, Peru, Çin, ABD, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, Zambiya, Rusya, Endonezya ve Kanada olarak sıralanıyor.

Şu an üretim yok ancak hedef yılda 793 bin ton

Buenos Aires yönetimi tarafından yapılan tahminlere göre, Güney Amerika ülkesi, 10 yılın sonuna kadar yılda 793 bin ton üretebilecek bakır madenciliği projelerine sahip. İşleyen son madenini 2018 yılında kapatan ve şu an hiç bakır üretimi olmayan Arjantin, planlarını hayata geçirmeyi başarırsa yeni tedarikçi olarak konumlandırabilir. Lundin Mining'in kuzey San Juan eyaletindeki yılda 130 bin tonun üzerinde üretim yapmayı hedefl eyen Josemaria projesi bu konuda öncülük yapıyor. Yakın tarihli bir hükümet raporuna göre San Juan, Arjantin'in toplam sermaye harcaması 22 milyar dolar olan sekiz ana bakır projesinden beşine ev sahipliği yapıyor.

Piyasa bu yıl da açık verecek

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu'na (ICSG) göre, küresel bakır piyasası bir yıl daha arz açığıyla karşı karşıya. Grubun son tahmin 2022'deki 431 bin tonluk açığın ardından bu yıl 114 bin tonluk arz açığı oluşacağı yönünde. Öte taraftan ICSG, Çin’in görünür rafi ne bakır kullanımını bu yol yüzde 1.2 ve gelecek sene yüzde 2.6 artmasını bekliyor. Ülkenin reel talebinin 2023 ve 2024’te sırasıyla yüzde 2.3 ila yüzde 2.9 artması beklenirken, dünyanın geri kalanında kullanımın bu yıl yütde 1.6 artabileceği tahminleri yapılıyor.

Dolar baskısıyla 8.200 dolara indi

Bu arada bakırın fi yatı güçlü doların baskısıyla 5 ayın en düşük seviyesinde. Londra’da 3 ay vadeli bakırın tonu 8.200 dolara gevşemiş durumda. Son 1 ayda fi yatlar yüzde 8’e yakın gerilemiş durumda. New York’ta vadeli fi yatlar pound başına 3.7-3.9 bandında hareket ediyor.